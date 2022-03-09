"Ми проникли, як військові злочинці": полонені російські військові вибачилися перед українцями

Полонені російські військові вибачилися перед українцями за свої військові злочини / скріншот Інтерфакс-Україна

Сьогодні, 9 березня, пройшла прес-конференція, на якій виступили російські військовополонені.

Вони назвали себе військовими злочинцями і попросили в українського народу вибачення.

"Хотів вибачитися перед ними (українцями. - ред.), те що ми зайшли на їх територію, проникли, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, що тут потрібно врятувати мирне населення", - сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Крім того він звернувся і до російських військових із закликом кидати зброю, залишати Україну, і припинити атаку на мирне населення, яке не хоче війни, і мріє про мир.

До вибачень приєдналися й інші полонені військові. Вони також визнали себе військовими злочинцями.

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Більшість полонених росіян, що виступили на пресс-конференції - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії, які були задіяні в захопленні Криму в 2014, військових операціях в окремих регіонах Луганської області, а також в Сирії.

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