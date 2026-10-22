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До листопада триватиме "істерика Трампа": що може змінитися після виборів у США

Юрій Берендій
22 жовтня 2026, 15:17
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Вибори у США можуть змінити баланс сил у Конгресі. Вони здатні послабити Трампа, посилити контроль над Білим домом і вплинути на підтримку України.
До листопада триватиме
Вибори у США - як перемога демократів може послабити Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези:

  • Після виборів у США позиції Трампа можуть суттєво ослабнути
  • Перемога демократів посилить контроль Конгресу над президентом
  • Путін може скористатися слабкістю США для тиску на Європу

До листопада президент США Дональд Трамп продовжить агресивну політику щодо України, але після виборів до Конгресу його позиції можуть суттєво ослабнути. Перемога демократів здатна посилити тиск на американського президента та врівноважити його проросійську позицію, що відкриє для України можливість розраховувати щонайменше на нейтралітет Вашингтона. Про це повідомив політолог Петро Олещук у колонці для Главреда.

Як вибори можуть послабити Трампа

На думку політолога, перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США може спричинити серйозне внутрішньополітичне протистояння. Республіканці ризикують зіткнутися з розслідуваннями в парламентських комітетах, а всередині їхньої партії можуть посилитися заклики до зміни політичного курсу перед наступними президентськими виборами.

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"Мій висновок і мій прогноз. До листопада точно триватиме істерика Трампа. Після виборів до Конгресу США це може змінитися, оскільки є підстави очікувати, що республіканці на них програють, причому проваляться з тріском", - зазначив Олещук.

За оцінкою політолога, відповідальність за можливу поразку республіканців покладатимуть на Трампа. Це може послабити його авторитет у партії та ускладнити просування президентських ініціатив через Конгрес, зокрема під час ухвалення бюджету.

"Тож позиції Трампа суттєво похитнуться. Тому дуже ймовірно, що далі Україна зможе розраховувати якщо не на підтримку, то на нейтралітет США. В будь-якому разі проросійську позицію Трампа буде врівноважувати Конгрес", - наголосив політолог.

До листопада триватиме
Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Яка підтримка США потрібна Україні

Олещук вважає, що для України принципове значення мають конкретні можливості, які забезпечують обороноздатність країни. Навіть за відсутності активної політичної підтримки з боку американського президента збереження доступу до цих ресурсів залишається важливим.

"Власне, від Штатів нам потрібні лише три речі: супутниковий інтернет Starlink, розвіддані і можливість купувати у них ракети для систем ППО. В разі перемоги на виборах демократів забезпечити це буде можна", - заявив він.

Водночас політолог зазначив, що протягом останніх двох років Україна адаптувалася до ведення війни без активної участі США. За його словами, Вашингтон традиційно більше зосереджувався на стримуванні ескалації, ніж на забезпеченні української перемоги.

"Тим більше, американці ніколи не були зацікавлені в українській перемозі, завжди більше турбувалися про відсутність ескалації і про те, щоб війна не вийшла за межі України. Тому немає особливих причин тужити за американцями: вони нам сильно не допомагали і допомагати не будуть", - сказав Олещук.

До листопада триватиме
Політична система США / Інфографіка: Главред

Чим політика Трампа небезпечна для Європи

Окремий ризик політолог вбачає в тому, як дії американської адміністрації можуть вплинути на оцінку ситуації Кремлем. На його думку, непослідовність Вашингтона та відсутність результативної угоди з Росією можуть переконати Володимира Путіна, що Захід ослаблений і не готовий до рішучої відповіді.

У такому разі Росія може спробувати посилити тиск на європейські держави, зокрема продемонструвати військову силу поблизу країн НАТО.

"Якщо Штати не протиснуть потрібну Кремлю угоду, Путін може вкотре образитися на Трампа і розпочати демонстративну військову кампанію проти країн НАТО. Недарма в окремих країнах Європи вже з’являються публікації, де розмірковують над питанням – "чи є сенс розпочинати ядерну війну заради Литви, Латвії чи Естонії"", - зазначив Олещук.

Він також припускає, що російський президент може використати суперечності між США та європейськими союзниками для тиску на Європу. Водночас політолог не вважає Трампа агентом Москви, пояснюючи його дії відсутністю послідовної стратегії.

"До речі, не надто вірю в те, що Трамп – агент Москви: агенти завжди дуже системні, а Трамп – це суцільний хаос, який сам собі постійно створює проблеми і потім намагається бодай якось їх вирішити, як правило, створюючи собі ще більші проблеми", - сказав політолог.

Олещук вважає, що Путін використовує особливості поведінки американського президента, щоб домагатися поступок від Вашингтона, не пропонуючи натомість реальних результатів.

"Саме на жадібності Трампа постійно грає Путін: він ще нічого йому не дав і просто водить перед його носом "морквиною", але Штати вже йдуть на поступки", - наголосив він.

Скандальні заяви Трампа про Україну та війну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести тристоронню зустріч за участю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, висловивши переконання, що вище керівництво РФ і Китаю сприйме таку ініціативу позитивно. Оцінюючи передумови конфлікту, американський лідер стверджував, що Москва "поводилася цілком нормально" щодо України, та вкотре акцентував на масштабних обсягах фінансової та військової допомоги, наданої Києву з боку Вашингтона.

До цього Дональд Трамп знову публічно звинуватив українську сторону у дестабілізації світового ринку дизельного пального через поновлення ударів по російських нафтопереробних заводах. Заявивши про суттєвий прогрес у прямому діалозі з Кремлем та просування в питаннях обміну й звільнення заручників, він підкреслив, що саме цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру РФ ускладнюють досягнення остаточних мирних домовленостей.

Раніше глава Білого дому висловив відверте небажання співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським, назвавши його незручним та складним партнером для перемовин. Вказуючи на "багатомільярдну" підтримку Києва за часів адміністрації Джо Байдена, Трамп заявив, що позиція українського керівництва створює штучні перепони у мирному процесі, та припустив, що Україні варто визначити іншого представника для ведення подальших дипломатичних контактів.

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Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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