Трамп знайшов привід обійти Конституцію і заговорив про третій президентський термін

22-га поправка до Конституції забороняє Трампу балотуватися на другий термін.

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Трамп знайшов привід обійти заборону на третій термін у Білому домі / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, Офіс президента України

Коротко:

Трамп хоче обійти заборону на третій президентський термін у США

Експрезидент вивчив обмеження Конституції США

Позиція обґрунтована претензіями до виборів 2020 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що "має право" балотуватися на третій термін, хоча й визнав, що закон передбачає інше.

Як повідомляє американський телеканал CNN, глава Білого дому апелював до тверджень про масові фальсифікації під час виборів 2020 року, які так і не були доведені.

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"Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", - пояснив свою позицію Трамп.

Раніше він неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, а згодом категорично виключав таку можливість.

"Гадаю, закон передбачає - я не впевнений на 100%, - але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", – сказав він у Су-Фолсі, натякаючи на 22-гу поправку до Конституції США, яка обмежує кількість переобрань на посаду президента двома термінами.

Однак уже за кілька хвилин він заявив, що "має право" балотуватися, стверджуючи, що у нього "вкрали перемогу" на виборах 2020 року.

"Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори. Ми показали такі хороші результати", – поскаржився Трамп своєму електорату в Айові.

Після виборів у США позиції Трампа можуть істотно послабитися: думка експерта

До листопада президент США Дональд Трамп продовжуватиме агресивну політику щодо України, але після виборів до Конгресу його позиції можуть істотно послабитися. Перемога демократів може посилити тиск на американського президента та врівноважити його проросійську позицію, що відкриє для України можливість розраховувати щонайменше на нейтралітет Вашингтона. Про це повідомив політолог Петро Олещук у колонці для Главреда.

На думку політолога, перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США може спричинити серйозне внутрішньополітичне протистояння. Республіканці ризикують зіткнутися з розслідуваннями в парламентських комітетах, а всередині їхньої партії можуть посилитися заклики до зміни політичного курсу напередодні наступних президентських виборів.

"Мій висновок і мій прогноз. До листопада істерика Трампа точно триватиме. Після виборів до Конгресу США це може змінитися, оскільки є підстави очікувати, що республіканці на них програють, причому проваляться з тріском", - зазначив Олещук.

​Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Як писав Главред з посиланням на The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив скасувати обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні. Незабаром після розмови супутниковий зв’язок на фронті став працювати стабільніше.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів в Осло дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за різкі висловлювання на адресу американського лідера. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, обізнане з перебігом зустрічі.

У підсумку український лідер зрозумів послання представників США.

"Зеленський був одним із небагатьох, хто час від часу відкрито кидав Трампу виклик. Однак йому доводиться ретельно розраховувати, як далеко він може зайти, оскільки його країна, як і раніше, залежить від Сполучених Штатів у питанні власного виживання, захищаючись від російського вторгнення", - зазначається в матеріалі.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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