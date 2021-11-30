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У США переполох через удар по Північному потоку-2: Сенат провалив оборонний бюджет

30 листопада 2021, 12:00

Республіканська партія наполягає на поправках щодо підтримки України та ситуації з Китаєм.

Сенат США
Сенат США не може узгодити оборонний бюджет через ситуацію з санкціями проти Північного потоку-2 / Reuters

У Сенаті США американські парламентарії не проголосували за проект оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік. Представники Республіканської партії заблокували можливість швидко ухвалити законопроект через суперечки з "демократами" щодо поправок в документ. "Республіканці" наполягають на більш детальному обговоренні питань, пов'язаних з санкціями проти газопроводу Північний потік-2. При цьому вони також закликають внести зміни в поправки щодо підтримки України і щодо ситуації з Китаєм.

читайте такожПовний крах Північного потоку-2: у США попередили Росію про удар у разі нападу на Україну"Сенатори проголосували 45 проти 51 за припинення дебатів щодо проекту закону про асигнування на національну оборону, який встановлює рівень витрат, а також політику Пентагону", - повідомляє The Hill.

Для того, щоб законопроект було прийнято за прискореною процедурою простою парламентською більшістю, потрібно 60 голосів.

Як зазначає видання, між "республіканцями" і "демократами" вибухнула суперечка з приводу суттєвої кількості правок, які вніс Сенат в процесі розгляду документів. Лідер Демократичної партії Чак Шумер затягував винесення питання на голосування перед вихідними до Дня подяки, який у Штатах святкували 25 листопада.

За чотири дні, 29 листопада, Шумер намагався припинити проведення дебатів щодо документу у той момент, коли були узгоджені тільки 18 поправок. Втім, "республіканці" таке рішення не підтримали і вимагали обговорити інші пункти.

Зокрема, лідер республіканської партії Мітч Макконнел перерахував низку питань, які вимагають додаткових правок. Йдеться про правки щодо санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2, які раніше були представлені сенаторами Джеймсом Рішем і Тедом Крузом, а також затверджені нижньою палатою Конгресу.

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читайте такожСША впровадили нові санкції проти Північного потоку-2: у Москві їх назвали "неприпустимими"Підкреслюється, що "республіканці" також наполягають на перегляді голосування за поправки, пов'язані з підтримкою України і ситуацією з американо-китайськими відносинами.

Оборонний бюджет і санкції проти Північного потоку-2

Комітет Палати представників з регламенту у вересні схвалив поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік. Серед ініціатив - санкції проти ПП-2, які передбачають обмеження проти всіх фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з реалізацією магістралі Газпрому.

Крім того, нижня палата Конгресу США затвердила поправку, згідно з якою президент Джо Байден протягом 15 днів після набуття нормою чинності, повинен впровадити санкції щодо осіб, задіяних у проекті Північний потік-2. Обмеження повинні припускати заморозку активів, заборону на ведення бізнесу у Америці, а також відмову у в'їзді на територію держави і у видачі віз.

Пізніше Палата представників затвердила поправки до оборонного бюджету Штатів з нормою про обов'язкові санкції проти Північного потоку-2.

Американське видання Foreign Policy повідомило, що адміністрація Байдена веде перемовини з "демократами" з питання відмови від включення санкцій проти Північного потоку-2 до оборонного бюджету США. Журналісти назвали такий крок спробою не допустити впровадження санкцій проти німецьких компаній, які брали участь у проекті Газпрому.

Для того щоб оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік набув чинності, законопроект повинні ухвалити обидві палати Конгресу США. Далі слід провести процедуру узгодження обох редакцій. І тільки після успішного завершення всіх процесів документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

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новини США Конгрес США Сенат США Північний потік-2
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