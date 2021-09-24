Удар Байдена по Росії і Північному потоку-2: США запустять нову порцію санкцій проти труби Газпрому

Санкції щодо Північного потоку-2 повинен буде впровадити Джо Байден / Reuters

Палата представників Конгресу США затвердила ініціативу про нові санкції щодо трубопроводу Північний потік-2. Згідно з поправкою, президент Джо Байден протягом 15 днів після набуття нормою чинності, повинен буде впровадити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з плануванням, будівництвом і запуском труби Газпрому. Обмеження передбачають заморозку активів, заборону на ведення бізнесу, а також відмову у в'їзді до країни і у видачі віз.

Ініціатива про нові обмеження проти проекту СП-2 була ухвалена нижньою палатою американського парламенту в рамках законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, у четвер, під час її засідання.

Поправка, автор якої - конгресмен від Республіканської партії від Техасу Майкл Маккол - припускає низку зобов'язань для господаря Білого дому Джо Байдена щодо санкцій проти Північного потоку-2.

Що передбачає поправка по СП-2

Не пізніше 15 днів після набуття поправкою чинності в рамках оборонного бюджету США Байден повинен запустити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до планування, будівництва та експлуатації трубопроводу Північний потік-2

Особам, які потраплять до нового санкційного списку Штатів, загрожує заморозка активів на території держави, заборона в'їзду до країни, а також відмова у видачі їм віз і анулювання діючих віз. Американцям заборонять вести з ними бізнес.

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Крім цього, до оборонного бюджету на майбутній рік також заклали ініціативу про те, що глава Пентагону і держсекретар США повинні представити парламентарям звіт про фінансові вигоди Росії через запуск СП-2, а також ризики добудови газопроводу для безпеки України, НАТО і європейських союзників Вашингтона.Читайте такжеШантаж Газпромом Європи через Північний потік-2: у США оголосили про вирішення газової кризи в ЄС

Оборонний бюджет США і санкції проти СП-2

Комітет Палати представників з регламенту раніше затвердив поправки до оборонного бюджету США на майбутній рік. Ініціативи включають санкції проти Північного потоку-2, що передбачають впровадження обмежень щодо всіх осіб і компаній, пов'язаних з будівництвом і запуском трубопроводу Газпрому. Санкції повинен ухвалювати президент.

Пізніше Палата схвалила поправки до оборонного бюджету США на 2022 рік, до якого внесена норма про обов'язкові санкції з боку господаря Білого дому Джо Байдена щодо всіх осіб, пов'язаних з проектом СП-2.

Наразі законопроект про оборонний бюджет Штатів повинен схвалити Сенат. Далі буде скликана комісія з метою узгодження деталей двох ухвалених проектів. Обидві палати повторно голосують за документ, після чого законопроект відправляється на підпис президенту.