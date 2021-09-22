УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Удар США по РФ і СП-2: Україна отримає 300$ млн, витіснивши Пекін з Москвою з бізнесу із Вашингтоном

22 сентября 2021, 13:34

Президент США Джо Байден буде зобов'язаний впровадити санкції проти всіх компаній, задіяних у проекті Північний потік-2.

Україна США
Україна витіснить Росію і Китай з титанового бізнесу з США / УНІАН

Комітет Палати представників Конгресу США затвердив поправки до оборонного бюджету держави на 2022 рік. Зміни передбачають санкції щодо Північного потоку-2, 35 російських чиновників, бізнесменів і журналістів, а також зміцнення титанового співробітництва з Україною і військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів для Києва. Відтепер документ повинен бути розглянутий конгресменами і в Сенаті, після чого його підпише президент Джо Байден.

Як повідомляє Голос Америки, законопроектом крім санкцій щодо Росії, Північного потоку-2 і зміцнення співпраці з Україною, також передбачається збільшення присутності військ США на східному фланзі Північноатлантичного альянсу – мова йде про Польщу, Румунію і балтійські країни.

Україна отримає 300$ млн

У поправках закладена грошова оборонна допомога для України в розмірі 300 мільйонів доларів. Це на 50 мільйонів більше в порівнянні з сумою за минулий рік. США також мають намір посилити свою військову присутність у Польщі, Румунії та балтійських країнах, які називають східним флангом НАТО.

Північний потік-2

Комітет Палати представників затвердив дві поправки. Згідно з першою, президент США повинен впровадити обмеження щодо всіх компаній і осіб, які причетні до будівництва і введення до експлуатації Північного потоку-2.

Друга поправка передбачає вимогу від керівників Пентагону і Держдепу надати докладний звіт про те, які фінансові переваги представляє для Росії запуск СП-2, і які ризики через це існують для України, а також країн Європи і Північноатлантичного альянсу.

Реклама

Титанова співпраця з Україною

У Конгресі пропонують зміцнити співпрацю з Україною у сфері титанової продукції. Українська сировина має замінити ресурси, які імпортуються з Росії та Китаю.

Конгресмени вважають, що цей напрямок має стати стратегічним у співпраці Вашингтона і Києва. Титан необхідний оборонно-промисловій базі Штатів.

Санкції щодо Росії

З питань санкцій проти РФ було схвалено декілька змін:

Громадянам США заборонили купувати або продавати державні облігації РФ на первинному і вторинному ринках (це обмеження у зв'язку з втручанням в американські вибори)

Білий дім повинен визначити, чи підпадають 35 російських чиновників, бізнесменів і працівників державних ЗМІ під персональні санкції США.

Кому загрожують нові американські санкції

  • Михайло Мішустін - глава Уряду РФ
  • Дмитро Пєсков - прессекретар президента Росії
  • Роман Абрамович - олігарх
  • Олег Дерипаска - олігарх
  • Олексій Міллер - глава Газпрому
  • Ігор Сечін - голова Роснефти

Також у списку опинилися представники російських пропагандистських ЗМІ - Костянтин Ернст, Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян.

Поправки додані до законопроекту про оборонний бюджет на майбутній рік. Наступним кроком їх повинні схвалити Палата представників, а потім Сенат США. Далі документ підписує президент.

Відносини України і США

Президент Володимир Зеленський 1 вересня провів у Вашингтоні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. За словами українського гаранта, відбулася продуктивна дискусія, а в Білому домі налаштовані позитивно щодо української влади. Зеленський анонсував підписання 20 спільних документів.

Україна і США за підсумками зустрічі делегацій двох країн на чолі з президентами Байденом і Зеленським зробили заяву про те, що країни продовжать спільну роботу щодо низки стратегічно важливих напрямків. Зокрема, йшлося про притягнення Москви до відповідальності за агресію проти Києва, підтримку інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу і спільну робота з реформ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 вересня сказав, що делегація України у ході поїздки до Вашингтона виступила з ініціативою створення зони вільної торгівлі з США. На думку дипломата, це посилить потенціал української економіки.

viber
новини Росії новини США Конгрес США Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Удар США по РФ і СП-2: Україна отримає 300$ млн, витіснивши Пекін з Москвою з бізнесу із Вашингтоном». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на СкороходСкандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на Скороход Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепаМетадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Любовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставанняЛюбовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставання Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунокГороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Наслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорогоНаслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорого

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять