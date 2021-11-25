Виведення ПП-2 з-під удару санкцій і гнів Конгресу: ЗМІ дізналися про провал планів адміністрації США

Адміністрація Байдена веде перемовини з конгресменами-демократами щодо відмови від запровадження санкцій проти ПП-2, - ЗМІ / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує проводити роботу з союзниками від Демократичної партії щодо відмови від впровадження санкцій проти російської магістралі Північний потік-2. Обмеження включені до оборонного бюджету, і Білий дім не може від них відмовитися. У Байдена намагаються уникнути запуску санкцій проти німецьких компаній, задіяних у будівництві труби Газпрому. Такі дії викликали гнів у "республіканців" в Конгресі.

Як повідомляє Foreign Policy, державний секретар Ентоні Блінкен, а також інші високопоставлені представники президентської адміністрації ще минулого тижня вели розмови з низкою конгресменів, закликаючи їх скасувати свої поправки до бюджету, які передбачають санкції для організацій, що беруть участь у проекті Північний потік-2. У Білого дому немає можливості відмовитися від запуску таких обмежень.читайте такожЗупинка ПП-2 і маневр Газпрому: у Нафтогазі заявили про насмішку над Європою і закликали США до удару

Підкреслюється, що таким чином адміністрація Байдена намагається уникнути запуску обмежень проти компаній Німеччини, які брали участь у спорудженні трубопроводу Північний потік-2. Такий крок викликав гнів з боку Республіканської партії в Конгресі США.

Санкції США проти Північного потоку-2

США і Німеччина в липні досягли угоди щодо Північного потоку-2, яка передбачає добудову газопроводу і збереження гарантій для України, пов'язаних з продовженням транзиту російського газу до Європи шляхом української ГТС і санкціями проти Росії у разі використання палива як зброї.

Перший заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо 19 жовтня заявив, що Вашингтон має намір впровадити санкції проти Газпрому через порушення обмежень, пов'язаних з газопроводом Північний потік-2.

23 листопада Штати запустили нові санкції проти ПП-2. Йдеться про американські обмеження проти двох суден і однієї компанії, задіяних у будівництві магістралі.