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У США схвалили надання Україні протипіхотних мін - WР

Анна Ярославська
20 листопада 2024, 07:02оновлено 20 листопада, 08:06
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Українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни в густонаселених районах.
Джо Байден, шахти
Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна може отримати протипіхотні міни від США
  • Київ зобов'язався не встановлювати міни в густонаселених районах
  • Міни самознищуються або втрачають заряд батареї, що зменшує небезпеку для цивільних

Після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотирьох чиновників, які вирішили зберегти анонімність.

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"Росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, яких вона зазнає. Тож українці, вочевидь, зазнають втрат, і дедалі більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби саме з цим", - сказав співрозмовник видання.

"Коли міни будуть використовуватися разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, вони сприятимуть ефективнішій обороні", - йдеться в повідомленні.

Тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

За словами співрозмовника WP, українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни в густонаселених районах.

Водночас експерти з контролю над озброєннями зазначили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Деякі правозахисники зазначають, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона. Журналісти наголошують, що Байден, будучи кандидатом у президенти, називав "нерозважливим" рішення адміністрації Трампа у 2020 році щодо стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як Росія та Китай.

За даними Держдепу станом на 2022 рік, Сполучені Штати мали запас близько 3 мільйонів протипіхотних мін. Ці міни не використовувалися з 1991 року, з часів першої війни в Перській затоці, за винятком одного інциденту 2002 року в Афганістані, пов'язаного з одиночним боєприпасом.

Зазначається також, що адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримувати зусилля з розмінування в Україні після завершення війни. Один з американських чиновників заявив, що адміністрація поширить це зобов'язання на допомогу в розмінуванні мін, поставлених США.

Військова допомога Україні - останні новини

Главред писав, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

Уряд Великої Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

Український оборонно-промисловий комплекс отримає 130 млн євро від Данії. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 19 листопада.

Крім того, Україна отримає від Данії ще дві партії винищувачів F-16.

Інші новини:

Що таке протипіхотні міни

Протипіхотні міни - це вибухові пристрої, що активуються жертвою. Їх виробляють серійно, також вони бувають і саморобними. Міни лежать на землі або просто під нею. Людина або тварина можуть спровокувати вибух, наступивши на міну або навіть просто наблизившись до неї.

За своєю суттю міни невибіркові. Вони не можуть відрізнити солдата від цивільної особи. Якщо їх вручну не видалити, вони залишаються на місці та можуть бути активними впродовж багатьох років і навіть десятиліть після конфлікту, вбиваючи або калічачи будь-кого, хто їх активує, пише CNA (незалежна некомерційна дослідницька й аналітична організація, що займається питаннями безпеки й захисту нації).

Заборона протипіхотних мін регулюється Оттавською конвенцією від 1997 року. Документ категорично забороняє застосовувати протипіхотні міни та вимагає від усіх держав, що приєдналися, знищити наявні у них запаси таких мін, провести розмінування замінованих районів і надати необхідну допомогу постраждалим від протипіхотних мін.

24 лютого 1999 року Україна підписала Оттавську конвенцію, а 27 грудня 2005 року ратифікувала її.

Загалом Конвенція налічує 164 держави-учасниці. Однак Сполучені Штати не входять до їхнього числа. Це ставить Сполучені Штати в меншість, що включає Китай, Росію, Індію та Пакистан.

США не використовували протипіхотні міни з 1991 року, за винятком одного інциденту в Афганістані.

Сполучені Штати не виробляли і не передавали протипіхотні міни з 1997 року. Але Вашингтон так і не підписав Конвенцію, насамперед тому, що Міністерство оборони стверджувало, що міни необхідні для захисту Південної Кореї від нападу КНДР.

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