Ціновий удар на носі: українців попередили про подорожчання популярного продукту

Є кілька причин, чому ціни на базовий продукт зростуть по всій Україні.

https://glavred.net/ukraine/cenovoy-udar-na-nosu-ukraincev-predupredili-o-podorozhanii-populyarnogo-produkta-10715060.html Посилання скопійоване

Прогноз цін на яйця в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Що сказав Марчук:

В Україні можуть подорожчати яйця

Основні причини підвищення цін це високий попит і зростання витрат виробництв

В Україні за останній рік помітно підскочили ціни на яйця. Станом на сьогодні, 13 листопада, їх продають в середньому по 80 гривень за десяток. Але у найближчі кілька тижнів вони можуть подорожчати.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, це пов'язано із наближенням різдвяних і новорічних свят.

відео дня

Як можуть змінитися ціни на яйця

До кінця року, згідно з прогнозом Марчука, очікується подорожчання яєць на 10% і це лише за рахунок фактору сезонності. Тобто десяток курячих яєць в середньому коштуватиме 88 гривень.

"У нас традиційно з настанням холодів зменшилася пропозиція домогосподарств, і залишається лише промислове виробництво яєць. А в умовах, коли зростають витрати на електроенергію, ціни зростуть точно", - зауважив він.

Експерт додав, що виробництво яєць дуже зав'язане на електроенергію, тож зростання цін прогнозується вже з наступного місяця.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні дорожчають яйця - думка економіста

Главред писав, що згідно з поясненням економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму, тому визначальним фактором є вартість кормової бази.

Варто враховувати, що витрати на електричну енергію у птахофабрик теж досить високі, а домогосподарства, які тримають курей, в період похолодання йдуть з ринку – це також впливає на ціну.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що будь-який ажіотаж і збільшення споживання так чи інакше призводить до подорожчання певних продуктів. Такий процес в Україні можна спостерігати хвилями: на новорічні свята, на Великдень і так далі.

Раніше повідомлялося, що до кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.

Напередодні стало відомо, що наразі суттєве подорожчання гречки в Україні не очікується. Можливе лише незначне зростання вартості, пов’язане з витратами на виробництво.

Інші новини:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред