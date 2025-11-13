Ціновий удар на носі: українців попередили про подорожчання популярного продукту

Що сказав Марчук:
- В Україні можуть подорожчати яйця
- Основні причини підвищення цін це високий попит і зростання витрат виробництв
В Україні за останній рік помітно підскочили ціни на яйця. Станом на сьогодні, 13 листопада, їх продають в середньому по 80 гривень за десяток. Але у найближчі кілька тижнів вони можуть подорожчати.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, це пов'язано із наближенням різдвяних і новорічних свят.
Як можуть змінитися ціни на яйця
До кінця року, згідно з прогнозом Марчука, очікується подорожчання яєць на 10% і це лише за рахунок фактору сезонності. Тобто десяток курячих яєць в середньому коштуватиме 88 гривень.
"У нас традиційно з настанням холодів зменшилася пропозиція домогосподарств, і залишається лише промислове виробництво яєць. А в умовах, коли зростають витрати на електроенергію, ціни зростуть точно", - зауважив він.
Експерт додав, що виробництво яєць дуже зав'язане на електроенергію, тож зростання цін прогнозується вже з наступного місяця.
Чому в Україні дорожчають яйця - думка економіста
Главред писав, що згідно з поясненням економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму, тому визначальним фактором є вартість кормової бази.
Варто враховувати, що витрати на електричну енергію у птахофабрик теж досить високі, а домогосподарства, які тримають курей, в період похолодання йдуть з ринку – це також впливає на ціну.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що будь-який ажіотаж і збільшення споживання так чи інакше призводить до подорожчання певних продуктів. Такий процес в Україні можна спостерігати хвилями: на новорічні свята, на Великдень і так далі.
Раніше повідомлялося, що до кінця року ціни на м’ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.
Напередодні стало відомо, що наразі суттєве подорожчання гречки в Україні не очікується. Можливе лише незначне зростання вартості, пов’язане з витратами на виробництво.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
