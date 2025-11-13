Спроби прориву кордону не стихають: яке місто росіяни хочуть взяти 'в клешні'

Ключові тези:
- Росіяни хочуть створити "буферну зону" у Харківській області
- Вони здійснюють спроби прориву державного кордону
- Також окупанти намагаються обходити Вовчанськ з флангів
Російські окупанти не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" у Харківській області. Про це заявив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.
За його словами, у Вовчанську ворог намагається проникати в нових локаціях.
Зокрема, російські окупанти здійснюють спроби прориву державного кордону і обходити Вовчанськ з флангів.
"Росіяни у перспективі хочуть пробувати робити клешні на Вовчанському напрямку для того, щоб зробити ще більший тиск на населений пункт і вже тоді продовжити рух з півночі на південь Харківщини", - наголосив він.
Ткачук також додав, що таким чином ворог може далі рухатися у бік Куп’янська.
"Але точно ворог буде хотіти рухатися таким чином, щоб створювати так звані "буферні зони", про які вони ще говорили навесні. У них нічого не вийшло до сих пір. Але від цієї задачі вони не відмовляються", - підсумував майор ЗСУ.
Де росіяни наступатимуть взимку
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що найгарячішими взимку будуть Добропільській, колишній Новопавлівський, східний Гуляйпільський напрямки.
"Також активним буде Куп’янський напрямок, саме в районі міста Куп’янськ. І я думаю, що вони будуть намагатися тиснути на Лиман. Інші ділянки фронту чекає або стагнація, або наші стабілізаційні дії", - наголосив він.
Ситуація на фронті - останні новини України
Як повідомляв Главред, воєнний оглядач Василь Пехньо заявив, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресорки Росії і їхні просування дуже небезпечні.
Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.
Аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про персону: Андрій Ткачук
Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.
