Спроби прориву кордону не стихають: яке місто росіяни хочуть взяти 'в клешні'

Росіяни планують продовжити рух з півночі на південь Харківщини.

Яка ситуація в Харківській області / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, deepstatemap

Ключові тези:

Росіяни хочуть створити "буферну зону" у Харківській області

Вони здійснюють спроби прориву державного кордону

Також окупанти намагаються обходити Вовчанськ з флангів

Російські окупанти не відмовляються від наміру створити так звану "буферну зону" у Харківській області. Про це заявив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.

За його словами, у Вовчанську ворог намагається проникати в нових локаціях.

Зокрема, російські окупанти здійснюють спроби прориву державного кордону і обходити Вовчанськ з флангів.

"Росіяни у перспективі хочуть пробувати робити клешні на Вовчанському напрямку для того, щоб зробити ще більший тиск на населений пункт і вже тоді продовжити рух з півночі на південь Харківщини", - наголосив він.

Ткачук також додав, що таким чином ворог може далі рухатися у бік Куп’янська.

"Але точно ворог буде хотіти рухатися таким чином, щоб створювати так звані "буферні зони", про які вони ще говорили навесні. У них нічого не вийшло до сих пір. Але від цієї задачі вони не відмовляються", - підсумував майор ЗСУ.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Де росіяни наступатимуть взимку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що найгарячішими взимку будуть Добропільській, колишній Новопавлівський, східний Гуляйпільський напрямки.

"Також активним буде Куп’янський напрямок, саме в районі міста Куп’янськ. І я думаю, що вони будуть намагатися тиснути на Лиман. Інші ділянки фронту чекає або стагнація, або наші стабілізаційні дії", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, воєнний оглядач Василь Пехньо заявив, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресорки Росії і їхні просування дуже небезпечні.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у Донецькій області, де після місяців інтенсивних боїв окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються встановити контроль над містом Покровськ.

Аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

