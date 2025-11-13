Невдалий хайп: ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли в Покровськ

Що повідомив військовослужбовець:
- Українські військові відстежили пересування росіян за їхнім відео
- Велику партію окупантів ліквідували на підступах та у самому Покровську
Росіяни люблять гучно хизуватися своїм досягненнями на фронті, часто не думаючи про можливі наслідки. Так сталося і кілька днів тому, коли у мережі з'явилося відео, як велика колона окупаційних військ країни-агресорки Росії, скориставшись туманом, заїжджала у Покровськ.
Відео миттєво стало вірусним, що зіграло проти росіян. Про це повідомив у Telegram військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.
Що сталося з окупантами, які проникли у Покровськ
Український захисник розповів, що російські воєнкори почали істерити через великі втрати армії РФ у Покровську. А все тому, що завдяки відео самих же росіян окупантів швидко вистежили і більшість з них ліквідували.
Така доля спіткала і наступну партію росіян, які намагалися зайти в українське місто тою ж дорогою. Тому воєнкори РФ почали звинувачити автора відео в тому, що його хайп призвів до великих втрат.
Який термін командування РФ визначило для захоплення Покровська
Главред писав, що за словами військового аналітика Олексія Гетьмана, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника, а сам напрямок становить приблизно 5-6% від усієї лінії фронту.
Усю цю територію росіяни хочуть захопити у короткі терміни, адже Путін поставив новий дедлайн для армії РФ. Він віддав наказ захопити агломерацію Покровськ - Мирноград - Костянтинівка до 21 листопада поточного року.
Ситуація в Покровську - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують очищати Покровськ від російських загарбників. Штурмовики провели успішну зачистку декількох вулиць.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська втрачають величезні ресурси у битві за Покровськ, бо Кремль хоче шляхом захоплення міста довести Трампу, що Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей.
Раніше Олександр Сирський повідомив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.
Про персону: Кирило Сазонов
Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.
Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.
