Невдалий хайп: ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли в Покровськ

Анна Косик
13 листопада 2025, 13:01
Ейфорія окупантів через захід великої колони РФ в місто тривала не довго.
армия рф в покровске
Бажання похизуватися зіграло з окупантами злий жарт / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив військовослужбовець:

  • Українські військові відстежили пересування росіян за їхнім відео
  • Велику партію окупантів ліквідували на підступах та у самому Покровську

Росіяни люблять гучно хизуватися своїм досягненнями на фронті, часто не думаючи про можливі наслідки. Так сталося і кілька днів тому, коли у мережі з'явилося відео, як велика колона окупаційних військ країни-агресорки Росії, скориставшись туманом, заїжджала у Покровськ.

Відео миттєво стало вірусним, що зіграло проти росіян. Про це повідомив у Telegram військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.

Що сталося з окупантами, які проникли у Покровськ

Український захисник розповів, що російські воєнкори почали істерити через великі втрати армії РФ у Покровську. А все тому, що завдяки відео самих же росіян окупантів швидко вистежили і більшість з них ліквідували.

Така доля спіткала і наступну партію росіян, які намагалися зайти в українське місто тою ж дорогою. Тому воєнкори РФ почали звинувачити автора відео в тому, що його хайп призвів до великих втрат.

Невдалий хайп: ЗСУ розгромили окупантів, які показово зайшли в Покровськ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Який термін командування РФ визначило для захоплення Покровська

Главред писав, що за словами військового аналітика Олексія Гетьмана, на Покровському напрямку ворог зосередив близько 170 тисяч військових. Це - майже чверть усієї армії противника, а сам напрямок становить приблизно 5-6% від усієї лінії фронту.

Усю цю територію росіяни хочуть захопити у короткі терміни, адже Путін поставив новий дедлайн для армії РФ. Він віддав наказ захопити агломерацію Покровськ - Мирноград - Костянтинівка до 21 листопада поточного року.

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" продовжують очищати Покровськ від російських загарбників. Штурмовики провели успішну зачистку декількох вулиць.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська втрачають величезні ресурси у битві за Покровськ, бо Кремль хоче шляхом захоплення міста довести Трампу, що Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей.

Раніше Олександр Сирський повідомив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Читайте також:

Про персону: Кирило Сазонов

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Фронт
Продає майно: у російської співачки діагностували психічне захворювання

06:59

Армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях: деталі

06:21

Зранку чи ввечері: експерти вирішили вічну дилему, коли краще мити волосся

