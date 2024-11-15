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Відправлятимуть зброю щотижня: у Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

Альона Вороніна
15 листопада 2024, 08:34
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У Міноборони США налаштовані встигнути передати Україні всю обіцяну військову допомогу до закінчення каденції Байдена. Поставки здійснюватимуться щотижня.
Военная помощь от США, спикер Пентагона Сабрина Сингх
У Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, скрін

Коротко:

  • Пентагон хоче встигнути передати всю обіцяну допомогу до закінчення каденції Байдена
  • Для цього допомогу можуть передавати щотижня

У Пентагоні налаштовані встигнути до кінця роботи чинної адміністрації президента США Джо Байдена забезпечити доставку в Україну військової допомоги на 7,1 млрд доларів, які залишилися від ухваленого раніше фінансування Конгресом.

Для того, щоб встигнути передати всю обіцяну допомогу, поставки можуть здійснюватися щотижня. Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в четвер, 14 листопада. Вона додала, що Пентагон буде виділяти пакети озброєння Україні в міру поповнення власних запасів.

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Сінгх зазначив, що Пентагон постійно поповнює свої резерви, щоб зберігати рівень своєї боєготовності.

"У той час, як ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви побачите, як озброєння надалі передаватимуться Україні", – сказала вона.

За словами Сінгх, за трохи менш як 70 днів, що залишилися до приходу нової адміністрації в Білий дім, Пентагон "може виконати неймовірну роботу".

Також представниця Пентагону нагадала, що Байден чітко наголосив, що він хоче передати Україні всю ухвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції. Сінгх наголосила, що Пентагон буде наполегливо працювати, щоб забезпечити це.

Крім цього, Сінгх зазначила, що Україні передаватимуть зброю в межах Ініціативи сприяння безпеки України (USAI). Така ініціатива передбачає виготовлення нової зброї для ЗСУ на американських підприємствах. Тому, за словами Сінгх, наявні у Пентагона озброєння відправлятимуться в короткі терміни.

Допомога Україні від США – останні новини

Раніше у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні. США поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів зі складів США, зазначив Патрік Райдер.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що США найближчими тижнями передадуть військову допомогу Україні. США передадуть Україні суттєвий обсяг військової допомоги в останні тижні каденції Байдена.

Також Главред повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп сказав, на чому зосередиться його адміністрація. Він заявив, що його адміністрація зосередиться на тому, щоб завершити війну Росії проти України.

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Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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