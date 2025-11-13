Складно, але можливо: названо доцільність ударів по Кремлю та Кримському мосту

Експерт підкреслив, що в Москві все прикрито трьома рядами ППО.

Удари ЗСУ по ворожих цілях / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Удар по Кримському мосту був би символічним і важливим

Він зараз не відіграє ключової ролі

Також було б чудово знеструмити Москву

Кримський міст потрібно знищити, але всі перші припущення про те, що цей міст – ненадійна конструкція, і його легко зруйнувати, не виправдалися. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зауважив, що СБУ його кілька разів атакувала, але він стоїть, не падає секція за секцією, як доміно, не руйнується.

"Скільки сотень мільйонів доларів, скільки десятків тисяч годин роботи доведеться витратити, щоб пошкодити цей міст? Адже він зараз не відіграє ключової ролі, тому що на окупованих територіях вже побудовані автомобільна і залізна дороги. Так, удар по мосту був би символічним і важливим, але питання – скільки і чого ми б для цього витратили, і скільки чого ми б отримали на виході", - каже експерт.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Можливість ударів по Кремлю

Ступак також розповів про удари по об'єктах на території Москви.

За його словами, хотілося б прильотів по Кремлю, але ми знаємо, як захищена Москва, зокрема Кремль.

Він підкреслив, що карту ППО Москви можна знайти в мережі: там все прикрито трьома рядами ППО. Пробитися буде вкрай складно, але можливо.

"Втім, росіяни шанують тільки одну книжку – Кримінальний кодекс РФ. Навіть якщо над їхніми головами будуть розриватися дрони, а в "Москва-Сіті" обсиплеться все скляне облицювання, вони нічого не скажуть, не стануть протестувати. А все тому, що в їхній улюбленій книжці є стаття за дискредитацію збройних сил РФ, за поширення фейків тощо. Ніхто не хоче сідати. Тому на Москву все це сильно не вплине", - наголошує експерт.

На його думку, було б чудово знеструмити Москву, оскільки це позбавило б органи управління комунікації на якийсь час, створило б величезний дискомфорт у місті. Але домогтися цього важко.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська, і що буде з війною у 2026 році:

Удари по території РФ

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.

Він наголошує, що для емоційного тиску на російське суспільство, потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані, а також по значущих місцях.

"Не думаю, що удар по Кремлю і його руйнування мали б велике військове значення, але від прильоту по Кремлю і мавзолею Леніна точно був би ефект, це би вплинуло на росіян, адже це обговорювалося б усюди в РФ", - каже аналітик.

Удари ЗСУ - що відомо

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що наразі зростає результативність ударів далекобійною зброєю, зокрема ракетами "Фламінго".

11 листопада в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

Крім того, 4 листопада Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

