Зеленський оцінив справу 'Мідас' про корупцію і висловився щодо колишніх партнерів

Найважливіше у справі про корупцію - це вирок для тих, хто винен, переконаний президент.

Володимир Зеленський оцінив скандал із корупцією / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/atom.gov.ua

Головне:

Зеленський прокоментував операцію НАБУ "Мідас"

Президент не спілкувався з Міндічем від початку оголошення про розслідування

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

У коментарі Bloomberg він повідомив, що не спілкувався з бізнесменом Тімуром Міндічем від початку оголошення про розслідування в операції НАБУ.

Водночас глава держави також звернув увагу на те, що підтримає повне розслідування з цього приводу.

"Найважливіше - це вирок для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - додав Зеленський.

Справа "Мідас": думка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що головний виклик для української влади наразі - знайти баланс між необхідністю повноцінного розслідування з подальшим судом і збереженням відносної політичної стабільності під час війни, щоб уникнути кризи управління.

Він також не виключає, що справа "Мідас" може стати каталізатором політичних конфліктів у майбутньому, особливо після закінчення війни та проведення післявоєнних виборів. На його думку, через близькість Міндіча до команди президента це розслідування становить серйозний ризик для Володимира Зеленського. "Розслідування триватиме місяці, суд - роки, що перетворює цю справу на "бомбу уповільненої дії" для Зеленського на майбутніх виборах", - зазначив Фесенко.

Справа "Мідас": новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі". НАБУ знайшло символіку Служби безпеки президента РФ під час обшуків у фігурантів справи "Енергоатому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатому". Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії.

Як писав Главред, раніше відеодокази було представлено 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

