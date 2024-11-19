Британія виділила рекордну суму для ЗСУ на купівлю дронів

Стало відомо, що загалом фонд коаліції дронів складе суму 67 млн фунтів.

https://glavred.net/ukraine/britaniya-vidilila-rekordnu-sumu-dlya-zsu-na-kupivlyu-droniv-10615682.html Посилання скопійоване

Британія виділила кошти для ЗСУ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОПУ

Головне із матеріалу:

Британія виділила рекордну суму на закупівлю дронів

Які країни також виділили гроші на допомогу Україні

Уряд Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

"Сьогодні уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію безпілотників, яку очолює Велика Британія та Латвія", - сказано в повідомленні уряду. відео дня

У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).

Скільки витрачають країни НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

При цьому уряд наголошує, що коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів). Зокрема, гроші виділили:

Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);

Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);

Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн. 800 тисяч доларів).

Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Незабаром Німеччина може почати постачання Україні дронів-камікадзе компанії Helsing, які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. В індустрії ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.

США дозволили бити по Росії на відстань до 300 кілометрів. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

Стало відомо, що дозвіл США бити вглиб Росії розблокує аналогічні рішення країн Європи. Надання Сполученими Штатами дозволу бити по Росії є важливим передусім із точки зору аналогічних дій європейців. Британія і Франція після США теж мають ухвалити відповідне рішення.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред