Данія надасть 130 млн євро українському ОПК: подробиці

Україна може слугувати прикладом для решти Європи, наголосила прем'єр-міністр Данії.

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Данія надасть 130 млн євро українському ОПК/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Facebook Метте Фредеріксен

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Український ОПК отримає 130 млн євро від Данії

Прем'єрміністр Данії заявила, що решта Європи може багато навчитися в України

Український оборонно-промисловий комплекс отримає 130 млн євро від Данії. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 19 листопада.

"Нова датська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе...", – заявила прем'єр-міністр Данії.

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Фредеріксен наголосила, що український досвід є дуже важливим, і решта країн Європи має навчатися на досвіді України.

"І для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді і вашій здатності розширювати і розвивати ваші виробничі лінії", – зазначила Фредеріксен.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше у Bild повідомляли, що Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Загалом у компанії Helsing нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити в Україну партіями.

Як повідомляв Главред, ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів. Голова європейської дипломатії закликав країни ЄС робити більше для підтримки України у війні проти Росії.

Також повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України – стало відомо, що до нього увійде. Штати мають намір продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії.

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Хто така Метте Фредериксен? Метте Фредериксен - головиня уряду в Данії, який здійснює виконавчу владу в країні. Призначена королем Данії з 2019 року на посаді, лідерка Соціал-демократів з 2015, пише Вікіпедія.

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