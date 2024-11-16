Естонія готує новий потужний пакет допомоги для України: що до нього ввійде

У міністерстві оборони Естонії повідомили, що цей пакет допомоги був зібраний з резервів.

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Естонія передасть допомогу Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

Коротко про головне:

Україна отримає важливу військову допомогу від Естонії

Україна зможе виробляти продукцію вітчизняної оборонної промисловості

У суботу, 16 листопада, міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про надання Україні чергового пакета допомоги, який включатиме техніку та боєприпаси.

"Незабаром виповниться 1000 днів відтоді, як Україні вдалося захистити свою свободу від агресора, сили якого переважають. Україна і надалі потребуватиме допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цей пакет допомоги був зібраний з резервів наших Сил оборони, враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", - повідомили у міністерстві оборони Естонії. відео дня

До складу нового пакета допомоги увійшли військові кораблі, обладнання для спостереження, приціли, балістичні ракети та різні види боєприпасів тощо.

Певкур анонсував також майбутню щорічну програму підтримки естонських оборонних компаній, яка надасть Україні можливість отримувати допомогу у виробництві продукції вітчизняної оборонної промисловості.

"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", - пояснив очільник міноборони Естонії.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Білий дім планує терміново надати Україні допомогу. Адміністрація Джо Байдена планує терміново надати Україні 6 мільярдів доларів, які були виділені на безпекову допомогу. Зробити це хочуть до дня інавгурації Дональда Трампа.

ЗМІ розповіли деталі про терміновий пакет оборонної допомоги США Україні та що туди ввійде. Найближчим часом в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів. Поставки мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року.

У Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні. Для того, щоб встигнути передати всю обіцяну допомогу, поставки можуть здійснюватися щотижня. Пентагон буде виділяти пакети озброєння Україні в міру поповнення власних запасів.

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