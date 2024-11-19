Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії: стали відомі деталі

Першу партію із шести літаків наша держава уже отримала. Надійдуть ще дві партії.

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Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, US Air Force

Коротко:

Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16

Загалом Україна має отримати 19 літаків, шість із них уже прибули

Україна отримає від Данії ще дві партії винищувачів F-16. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона зазначила, що у Данії немає жодних змін у планах щодо передачі Україні визначеної кількості винищувачів F-16.

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Загалом Україна отримає 19 таких винищувачів. Перша партія із шести літаків уже прибула.

"Шість було доставлено. Це була перша партія", – зазначила Фредеріксен.

Також прем'єр-міністр Данії нагадала, що її країну минулого року було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на таких літаках.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 літаків, як ми сказали на самому початку", – наголосила Фредеріксен.

Нагадаємо, що під час цієї прес-конференції Фредеріксен також заявила, що Данія надасть 130 млн євро українському ОПК. Україна може слугувати прикладом для решти Європи, наголосила прем'єр-міністр Данії.

Що відомо про винищувачі F-16/ Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше у Bild повідомляли, що Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе. Загалом у компанії Helsing нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити в Україну партіями.

Як повідомляв Главред, ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів. Голова європейської дипломатії закликав країни ЄС робити більше для підтримки України у війні проти Росії.

Також повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України – стало відомо, що до нього увійде. Штати мають намір продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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