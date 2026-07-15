'В стані бойової готовності': у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

Помічник Путіна заявив, що ядерна тріада на морі готова до негайного реагування, а Кремль уже планує нарощування флоту до 2050 року.

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Ядерна погроза Патрушева - ядерний флот РФ у стані бойової готовності / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Патрушев заявив про повну готовність морських ядерних сил РФ

Флот РФ діє у різних районах Світового океану

Кремль готує програму кораблебудування до 2050 року

Морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. Про це заявив помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, голова Морської колегії Микола Патрушев в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

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"Наші морські стратегічні ядерні сили перебувають у повній бойовій готовності", - підкреслив Патрушев.

Крім того, за його словами, Військово-морський флот країни-агресорки Росії виконує завдання із захисту національних інтересів далеко за межами територіальних вод - кораблі та підводні човни несуть службу в різних районах Світового океану.

Патрушев запевнив, що стан ядерної тріади на морі не викликає сумнівів, а всі підрозділи функціонують у режимі, який забезпечує негайне реагування на будь-які зміни оперативної обстановки. Він також торкнувся того, як Кремль враховує потенційні ризики з боку інших держав.

"Усі загрози, що виходять від ймовірних супротивників, враховуються в планах розвитку ВМФ, зокрема у Стратегії розвитку Військово-морського флоту до 2050 року. Особлива увага цим загрозам приділяється в проєкті програми кораблебудування ВМФ до 2050 року", - зазначив поплічник воєнного злочинця Путіна.

Довгострокове планування, за словами Патрушева, і надалі лишатиметься основою розвитку морських сил Росії. Стратегія передбачає не лише врахування ризиків, а й переозброєння флоту на десятиліття вперед.

"Плани розвитку ВМФ коригуються з урахуванням нових викликів, що дозволяє зберігати паритет і забезпечувати захист рубежів країни на десятиліття вперед", - підсумував українофоб Патрушев.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чи є загроза ядерного сценарію - коментар експерта

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова оцінила ймовірність того, що Кремль може вдатися до ескалації війни у разі загрози втрати окупованого Криму. В інтерв’ю Главреду вона висловила думку, що додаткових важелів для суттєвого посилення ситуації, окрім політичної впертості, у Володимира Путіна фактично не залишилося.

На її думку, російському диктатору навряд чи вдасться домогтися безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України. Експертка вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зосереджений насамперед на власних внутрішніх проблемах і не зацікавлений у відкритому втягуванні своєї країни у бойові дії.

Курносова також зазначила, що, окрім адміністративних ресурсів, Кремль не має дієвих інструментів для кардинальної зміни ситуації на свою користь.

"Що стосується ядерної зброї, то категорично проти її застосування виступає Китай. А без китайської підтримки сьогоднішня Росія просто не зможе", - резюмувала Курносова.

Ядерні погрози РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак заявив, що ядерна загроза з боку Білорусі є вигадкою для шантажу Заходу і доказів наявності зброї наразі немає. Він пояснив, що немає доказів наявності ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, білоруська армія не має доступу до обслуговування боєголовок і імовірність реального удару з боку Москви дорівнює нулю.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що застосування ядерної зброї з боку Росії малоймовірне і для України це не очікувана опція противника. Він наголосив, що ядерна зброя не буде застосована через відсутність ефекту несподіванки та появу засобів ураження у України. Експерт також навів дані про наявність у Росії 11 атомних станцій і 35 діючих енергоблоків, які можуть постраждати в разі ударів.

Reuters повідомляв, що російські ультранаціоналісти, описувані як "яструби", закликають Кремль до жорсткіших дій проти України. Агентство пише, що вони закликають до ядерних ударів і повної мобілізації. За даними Reuters, серед вимог були удари по урядових об'єктах у Києві, ліквідація президента України і заяви Костянтина Малофєєва про війну "усіма доступними засобами".

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Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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