Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

Юрій Берендій
15 липня 2026, 15:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Помічник Путіна заявив, що ядерна тріада на морі готова до негайного реагування, а Кремль уже планує нарощування флоту до 2050 року.
'В стані бойової готовності': у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю
Ядерна погроза Патрушева - ядерний флот РФ у стані бойової готовності / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Патрушев заявив про повну готовність морських ядерних сил РФ
  • Флот РФ діє у різних районах Світового океану
  • Кремль готує програму кораблебудування до 2050 року

Морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності. Про це заявив помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна, голова Морської колегії Микола Патрушев в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

відео дня

"Наші морські стратегічні ядерні сили перебувають у повній бойовій готовності", - підкреслив Патрушев.

Крім того, за його словами, Військово-морський флот країни-агресорки Росії виконує завдання із захисту національних інтересів далеко за межами територіальних вод - кораблі та підводні човни несуть службу в різних районах Світового океану.

Патрушев запевнив, що стан ядерної тріади на морі не викликає сумнівів, а всі підрозділи функціонують у режимі, який забезпечує негайне реагування на будь-які зміни оперативної обстановки. Він також торкнувся того, як Кремль враховує потенційні ризики з боку інших держав.

"Усі загрози, що виходять від ймовірних супротивників, враховуються в планах розвитку ВМФ, зокрема у Стратегії розвитку Військово-морського флоту до 2050 року. Особлива увага цим загрозам приділяється в проєкті програми кораблебудування ВМФ до 2050 року", - зазначив поплічник воєнного злочинця Путіна.

Довгострокове планування, за словами Патрушева, і надалі лишатиметься основою розвитку морських сил Росії. Стратегія передбачає не лише врахування ризиків, а й переозброєння флоту на десятиліття вперед.

"Плани розвитку ВМФ коригуються з урахуванням нових викликів, що дозволяє зберігати паритет і забезпечувати захист рубежів країни на десятиліття вперед", - підсумував українофоб Патрушев.

'В стані бойової готовності': у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чи є загроза ядерного сценарію - коментар експерта

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова оцінила ймовірність того, що Кремль може вдатися до ескалації війни у разі загрози втрати окупованого Криму. В інтерв’ю Главреду вона висловила думку, що додаткових важелів для суттєвого посилення ситуації, окрім політичної впертості, у Володимира Путіна фактично не залишилося.

На її думку, російському диктатору навряд чи вдасться домогтися безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України. Експертка вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зосереджений насамперед на власних внутрішніх проблемах і не зацікавлений у відкритому втягуванні своєї країни у бойові дії.

Курносова також зазначила, що, окрім адміністративних ресурсів, Кремль не має дієвих інструментів для кардинальної зміни ситуації на свою користь.

"Що стосується ядерної зброї, то категорично проти її застосування виступає Китай. А без китайської підтримки сьогоднішня Росія просто не зможе", - резюмувала Курносова.

Ядерні погрози РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак заявив, що ядерна загроза з боку Білорусі є вигадкою для шантажу Заходу і доказів наявності зброї наразі немає. Він пояснив, що немає доказів наявності ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, білоруська армія не має доступу до обслуговування боєголовок і імовірність реального удару з боку Москви дорівнює нулю.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що застосування ядерної зброї з боку Росії малоймовірне і для України це не очікувана опція противника. Він наголосив, що ядерна зброя не буде застосована через відсутність ефекту несподіванки та появу засобів ураження у України. Експерт також навів дані про наявність у Росії 11 атомних станцій і 35 діючих енергоблоків, які можуть постраждати в разі ударів.

Reuters повідомляв, що російські ультранаціоналісти, описувані як "яструби", закликають Кремль до жорсткіших дій проти України. Агентство пише, що вони закликають до ядерних ударів і повної мобілізації. За даними Reuters, серед вимог були удари по урядових об'єктах у Києві, ліквідація президента України і заяви Костянтина Малофєєва про війну "усіма доступними засобами".

Читайте також:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії ядерна зброя ядерна загроза Микола Патрушев
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:47Україна
"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

15:17Світ
Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

13:47Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Як збільшити врожай томатів на 75%: три прийоми, щоб збирати по 25 помідорів з куща

Як збільшити врожай томатів на 75%: три прийоми, щоб збирати по 25 помідорів з куща

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Останні новини

15:57

Все зводиться до Путіна: у Кремля є лише один варіант виходу із війни

15:47

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:35

"Дуже виснажений": названо причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

15:32

30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна: у Києві затримали адвокатаФото

15:24

Заборони 16 липня: чому цього дня не варто просити грошей у начальника

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
15:19

Цвіль атакує будинок влітку: помилка, якої припускаються майже всі

15:17

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

14:50

"Я не затятий холостяк": 54-річний співак-воїн розповів, чому не створив сім’ю

14:43

Дівчина стала мільйонеркою у 22 роки завдяки "пораді" прапрабабусіВідео

Реклама
13:47

Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

13:37

Критичний стан: Волочкова з чорною ногою з’явилася на лікарняному ліжку

13:33

Чому 16 липня не можна мити підлогу в будинку: яке церковне свято

13:23

Всього одна ложка врятує білий одяг: плями зникнуть без сліду

13:22

Посередник з продажу землі "Твоє коло" створює нереальні очікування в інвесторів – ЗМІ

13:10

Терехов: Будівництво житла має стати локомотивом відновлення економіки

13:06

Навіщо використовувати ліхтарик із зеленим світлом і у чому його головний секрет

12:59

Про дощі можна забути: які області України охопить спека до +30 градусів

12:45

ЄС дозволив Україні закуповувати китайські компоненти для дронів за кредитні кошти - FT

12:30

Чоловік не дихав майже дві години й отримав здатність читати думки

12:23

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Реклама
12:16

Секрет пишного врожаю помідорів ховається у холодильнику: чим підживити кущіВідео

12:14

Гаага чи пишні похорони: який фінал чекає на ПутінаВідео

12:06

Два мільйони доларів: мільярдерка з Індії продемонструвала найрідкіснішу сумку у світі

11:29

"Він знадобиться": Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина

11:08

Українські дрони збили російський вертоліт Мі-28: "Мадяр" показав момент ударуВідео

10:55

Три знаки зодіаку звільняться від минулого: кому доля готує сюрприз

10:52

Ротація уряду без економічного плану: Денисенко про головний ризик для УкраїниПогляд

10:43

Загроза не лише для Києва: які міста можуть стати новими цілями для FPV-дронів

10:32

Мова кохання кожного знака зодіаку: кого підкорять слова, а кого — вчинки

10:20

Окупанти скинули авіабомби на Суми: є загиблі та пораненіФото

10:15

Як створювали "Пригоди козака Виговського": два роки підготовки, сотні костюмів і кастинг головного героя

09:51

СБС розпочали операцію у Чорному морі: уражено перші 20 суден, деталі

09:32

Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України — ООН

09:15

У Кремлі оприлюднили позицію щодо миру з Україною: в ISW зробили тривожний висновок

08:20

РФ залишила важливі військові об'єкти в Арктиці без захисту ППО – ЗМІ

07:17

В Одесі пролунали вибухи, місто зазнало авіаудару: що відомоФото

06:58

Чому тривога щодо балістики лунає вже після удару: "Флеш" назвав причину

05:46

Чим обробити грушу від іржі влітку: проста схема, яка справді працюєВідео

05:11

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

05:07

Прихований символ, який мало хто помітив: історик розкрив секрет купюри 2000 гривеньВідео

Реклама
04:30

Стосунки приречені на провал: названо найтоксичніші пари за знаком зодіаку

04:01

Як відмити скло духовки за 60 хвилин: простий спосіб без дорогої хімії

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

03:00

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнене коло труднощів: хто відчує полегшення

02:05

Вчені виявили загадкову планету-гіганта: вона здивувала навіть астрономів

00:45

Серед постраждалих — дитина, є "прильоти": РФ завдала ударів по Сумах та Одесі

14 липня, вівторок
23:48

Найкращий час доби для поливу рослин у спеку: розкрито головну хитрістьВідео

23:27

Хто стоїть за замахом на Єрмолаєва в Монако: ЗМІ з’ясували подробиці

23:09

Ракетна програма України: у Міноборони розкрили несподівану схему щодо ЗРК

23:03

У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми: який сценарій готують у регіонахВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти