Вчені виявили загадкову планету-гіганта: вона здивувала навіть астрономів

Дослідники віднесли NGTS-39 b до категорії так званих "теплих Юпітерів" із тривалим періодом обертання.

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Вчені зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

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Відкрито нову екзопланету, що обертається навколо зірки

Дослідники віднесли NGTS-39 b до категорії "теплих Юпітерів"

Міжнародна група астрономів повідомила про відкриття нової екзопланети, що обертається навколо зірки, схожої за характеристиками на Сонце.

Як пише Phys.org, нова планета, що отримала позначення NGTS-39 b, належить до газових гігантів.

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За даними дослідження, її радіус приблизно на 9% перевищує радіус Юпітера, а маса майже в півтора рази більша за масу найбільшої планети Сонячної системи. Середня щільність об’єкта становить близько 1,41 г/см³.

Дослідники віднесли NGTS-39 b до категорії так званих "теплих Юпітерів" з тривалим періодом обертання. Передбачається, що основну частину атмосфери планети становлять водень і гелій. При цьому порівняно висока щільність може свідчити про більшу частку важких хімічних елементів порівняно з Юпітером.

Зірка, навколо якої обертається екзопланета, також привернула увагу вчених. За їхніми оцінками, NGTS-39 приблизно на 16 % перевершує Сонце за розмірами та масою. Температура її поверхні сягає близько 6053 кельвінів, а вік системи оцінюється приблизно в 2,2 мільярда років.

Вчених спантеличила міжзоряна комета: незвичайні властивості об’єкта

Дослідники продовжують вивчати комету 3I/ATLAS, яка прибула до Сонячної системи з міжзоряного простору. Цей об’єкт став одним із небагатьох підтверджених космічних тіл, що прилетіли з-за меж нашої зоряної системи.

Нові спостереження показали, що розміри комети виявилися меншими, ніж передбачалося на ранньому етапі досліджень. Однак, незважаючи на порівняно невеликий діаметр, вона демонструє надзвичайно високу активність, що викликає великий інтерес у астрономів.

За розрахунками фахівців, щосекунди 3I/ATLAS викидає близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу. Для такого компактного небесного тіла такий рівень виділення газу вважається вкрай незвичайним і може допомогти вченим краще зрозуміти природу міжзоряних об’єктів.

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Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Про джерело: Phys.org Phys.org - це онлайн-агрегатор новин з науки, досліджень і технології, що пропонує стислі відомості з прес-релізів і звітів від інформаційних агентств. Сайт також випускає власну наукову журналістику. Phys.org є одним із найбільш часто оновлюваних наукових вебсайтів із в середньому 98 публікаціями на день. Він є частиною мережі вебсайтів Science X зі штаб-квартирою на Острові Мен, Велика Британія.

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