Російські "яструби" закликають Путіна завдати ядерних ударів по Україні — Reuters

Російські ультранаціоналісти вимагають від Кремля жорсткої відповіді на українські удари.

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Путіна закликають до ядерних ударів по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

Російські радикали виступають за проведення повної мобілізації

Путін поки що не має наміру дотримуватися вимог радикалів

Російські "яструби" обурені українськими ударами по Росії та тим, що США так і не виконали свою обіцянку змусити Україну капітулювати. Вони закликають Кремль остаточно відмовитися від дипломатії та вдатися до більш жорстких дій проти Києва. Про це пише Reuters.

За даними агентства, російські ультранаціоналісти вже давно виступають за проведення повної мобілізації, нанесення ударів по урядових об’єктах у Києві, ліквідацію президента України Володимира Зеленського, а також атаки на європейські підприємства, пов’язані з виробництвом озброєння для України. Деякі з них навіть виступають за застосування ядерної зброї.

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Після недавніх масштабних українських ударів по Москві та Санкт-Петербургу така риторика стала звучати ще голосніше.

Так, російський підприємець Костянтин Малофєєв, відомий своїми націоналістичними поглядами, заявив, що Росія має вести війну "усіма доступними засобами" і поставив під сумнів відмову Москви від застосування ядерного арсеналу.

"Що ще має статися, перш ніж ми почнемо боротися по-справжньому? Війна означає перемогу за будь-яку ціну. Українці воюють, тому вони воюють усім, що у них є", — сказав Малофєєв.

Свого часу саме він профінансував вторгнення угруповання Ігоря Гіркіна-Стрелкова на Донбас навесні 2014 року.

"Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили й накопичили всією потужністю нації саме для цієї мети?" – риторично запитав він.

Крім того, агентство наводить заяви низки так званих Z-блогерів. Вони закликають російське керівництво відмовитися від будь-яких переговорів за посередництва США, посилити удари по українських містах і домагатися повного знищення української державності.

Водночас джерела Reuters, наближені до Кремля, стверджують, що, попри терпиме ставлення до подібної риторики, президент Росії Володимир Путін поки що не має наміру дотримуватися вимог радикалів. За їхніми словами, російське керівництво, як і раніше, прагне зберегти можливість дипломатичного врегулювання конфлікту.

Як зазначає Reuters, зараз Путін, судячи з усього, вважає чинну стратегію поступового просування російських військ ефективною. Зокрема, цього тижня він заявив, що російська армія близька до захоплення Константинівки — міста, за яке бої тривають уже близько року і яке розглядається як один із ключових етапів подальшого наступу на Донбасі.

Інфографіка Главреда

Ядерні погрози Росії — останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін після Дня Перемоги 9 травня почав погрожувати світу ядерною зброєю.

Глава Кремля заявив, що завершуються роботи над двома системами з малими ядерними енергетичними установками — безпілотним підводним апаратом "Посейдон" і крилатою ракетою глобальної дальності "Буревісник".

"З 2025 року на бойове чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування "Орешник", який також може бути оснащений ядерними боєголовками", — сказав Путін.

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало назвав США головним геополітичним суперником Росії й не побоявся пригрозити Америці ядерною зброєю.

З 18 по 21 травня відбулися масштабні російсько-білоруські навчання з застосування ядерної зброї. Загалом до навчань буде залучено понад 64 тис. військовослужбовців та багато техніки, зокрема авіацію й флот.

Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки та закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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