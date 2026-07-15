Все зводиться до Путіна: у Кремля є лише один варіант виходу із війни

Сотник переконаний, що Росії прямо зараз потрібно вирішувати проблему Путіна.

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До чого призведе ліквідація Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне із заяви публіциста:

Смерть Путіна стане початком проблем для Росії

Росії варто "поховати" Путіна й самостійно піти з України

Звільнення Криму Силами оборони зробить капітуляцію Росії неможливою

Якщо російського диктатора Володимира Путіна не стане, то війна неминуче закінчиться, адже система розвалиться одразу ж. Про це в інтерв’ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Якби я перебував високо всередині цієї системи й мав можливість задушити двома клешнями Володимира Володимировича, я б сказав: "Хлопці, поки ЗСУ не взяли Крим, треба влаштувати Володимиру Володимировичу пишні похорони й самим піти з території України до кордонів 1991 року. Самим!". І це був би найпотужніший важіль на переговорах", - наголосив він. відео дня

За його словами, з відходом Росії з території України нічого не закінчиться, а навпаки, для Росії все "найцікавіше" тільки почнеться.

"Бо коли ЗСУ візьмуть Крим, у наволочі, яка воює на Донбасі, виникне питання: Якщо Крим уже не наш, то завтра й Донбас теж буде не наш? Тоді за що ми тут воюємо? За що ми на Донбасі кістками лягаємо й у різні боки розкидаємося?", - зауважив публіцист.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

На його думку, це дуже важливий момент, тому Росії прямо зараз потрібно вирішувати проблему Путіна.

"Ліквідувати його, вийти з території України, а потім сісти за стіл переговорів і сказати: "Ми – хороші. Ми зовсім інші. Ми переформатуємося". Однак якщо Крим буде звільнено Силами оборони України, то такий варіант уже не пройде", - підсумував Сотник.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Умови України щодо завершення війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що є чотири ключові елементи, які необхідні для завершення війни та досягнення сталого миру.

За його словами, для сталого миру в Україні потрібні:

юридично зобов’язальні двосторонні гарантії безпеки від США;

військова присутність партнерів на території України (так звані "boots on the ground") за американської підтримки;

членство України в ЄС як елемент гарантій безпеки;

посилення української армії та пакет підтримки для стримування подальшої агресії.

"Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу", - наголосив міністр.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що у найближчому оточенні російського лідера Володимира Путіна є люди, які підтримують намір України завершити війну та розуміють, що миру немає альтернативи.

Кирило Буданов припускав, що активні бойові дії в Україні можуть припинитися вже до кінця поточного року. При цьому він підкреслив, що перед зниженням напруженості сторони, ймовірно, зіткнуться з новим етапом ескалації.

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва не збирається погоджуватись на припинення вогню по лінії фронту. Кремль і надалі буде намагатись досягти "цілей СВО".

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Про персону: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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