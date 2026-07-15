СБС розпочали операцію у Чорному морі: уражено перші 20 суден, деталі

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- Україна вперше уразила танкери РФ у Чорному морі
- За ніч безпілотники атакували 20 суден тіньового флоту
- Уражено танкери, газовози та буксир
У ніч на 15 липня Сили безпілотних систем вперше уразили танкери тіньового флоту країни-агресора Росії в акваторії Чорного моря. Українські безпілотники "вполювали" 20 суден. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".
"Наступний кластер операції СБС "МоЛоЧКа" відкорковано до Дня Української Державності - птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ (Чорному морі – ред.) за ніч 15 липня", - наголосив він.відео дня
За його словами, сили СБС уразили:
- 17 нафтових танкерів;
- 2 танкери-газовози;
- 1 буксир.
Він також додав, що перший раунд морського бою в Азовському морі завершено. За результатами операції уражено 116 суден тіньового флоту РФ.
"Ніякого піратства, лавров, - джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі волелюбного українського Птаха. У безодню морську. Буде тобі, враже… Ми встоїмо. Москва ляже, МоЛоЧКа у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", - заявив "Мадяр".
Санкції проти тіньового флоту РФ
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк говорив, що приблизно 70% відсотків кораблів так званого російського "тіньового флоту" перебувають під санкціями.
"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" - близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - підкреслив він.
За його словами, самі санкції мають супроводжуватися реальними наслідками. Зокрема, Україна пропонує партнерам різні варіанти дій, серед яких - фактичне зупинення руху таких танкерів, внесення їхніх капітанів до санкційних списків або обмеження можливостей використання суден через санкції проти страховиків чи операторів.
Удари по російських танкерах - останні новини
Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на суботу, 11 липня, вразили 21 російський танкер, а також буксири, суховантажі та інші плавзасоби країни-агресора в Азовському морі. Усі уражені танкери використовувалися росіянами для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.
У ніч на 10 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 13 одиниць суден так званого "тіньового флоту" Росії, які перебували на підходах до окупованого Криму.
У ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями.
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Про персону: "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
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