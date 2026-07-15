СБС розпочали операцію у Чорному морі: уражено перші 20 суден, деталі

"Мадяр" зауважив, що перший раунд морського бою в Азовському морі завершено.

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Удари по російських танкерах / колаж: Главред, фото: скріншот

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Україна вперше уразила танкери РФ у Чорному морі

За ніч безпілотники атакували 20 суден тіньового флоту

Уражено танкери, газовози та буксир

У ніч на 15 липня Сили безпілотних систем вперше уразили танкери тіньового флоту країни-агресора Росії в акваторії Чорного моря. Українські безпілотники "вполювали" 20 суден. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

"Наступний кластер операції СБС "МоЛоЧКа" відкорковано до Дня Української Державності - птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ (Чорному морі – ред.) за ніч 15 липня", - наголосив він. відео дня

За його словами, сили СБС уразили:

17 нафтових танкерів;

2 танкери-газовози;

1 буксир.

Він також додав, що перший раунд морського бою в Азовському морі завершено. За результатами операції уражено 116 суден тіньового флоту РФ.

"Ніякого піратства, лавров, - джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі волелюбного українського Птаха. У безодню морську. Буде тобі, враже… Ми встоїмо. Москва ляже, МоЛоЧКа у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", - заявив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Санкції проти тіньового флоту РФ

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк говорив, що приблизно 70% відсотків кораблів так званого російського "тіньового флоту" перебувають під санкціями.

"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" - близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - підкреслив він.

За його словами, самі санкції мають супроводжуватися реальними наслідками. Зокрема, Україна пропонує партнерам різні варіанти дій, серед яких - фактичне зупинення руху таких танкерів, внесення їхніх капітанів до санкційних списків або обмеження можливостей використання суден через санкції проти страховиків чи операторів.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удари по російських танкерах - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на суботу, 11 липня, вразили 21 російський танкер, а також буксири, суховантажі та інші плавзасоби країни-агресора в Азовському морі. Усі уражені танкери використовувалися росіянами для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

У ніч на 10 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 13 одиниць суден так званого "тіньового флоту" Росії, які перебували на підходах до окупованого Криму.

У ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по восьми танкерам з паливом, які належать до так званого тіньового флоту Росії та перебувають під міжнародними санкціями.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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