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Хто стоїть за замахом на Єрмолаєва в Монако: ЗМІ з’ясували подробиці

Віталій Кірсанов
14 липня 2026, 23:27
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Одним із важливих напрямків розслідування залишаються обставини виготовлення вибухового пристрою.
Спочатку учасники операції нібито планували викрадення Єрмолаєва
Спочатку учасники операції нібито планували викрадення Єрмолаєва / Колаж: Главред, фото: Інтерпол, скріншот із відео СБУ, Агентство з охорони навколишнього середовища

Коротко:

  • Спочатку учасники операції нібито планували викрадення Єрмолаєва
  • Правоохоронці продовжують зіставляти показання підозрюваних

Слідство розглядає діючого співробітника ГУР Владислава Реута та колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича як можливих організаторів теракту в Монако, метою якого, за версією правоохоронців, був колишній український бізнесмен, що перебуває під санкціями, Вадим Єрмолаєв. Про це 14 липня з посиланням на джерела, обізнані з ходом розслідування, повідомила "Українська правда".

За інформацією співрозмовників видання, Реут і Жикович, яким раніше повідомили про підозру у справі про вбивство жінки, співпрацюють зі слідством і дають докладні свідчення. Стверджується, що їхні версії щодо ключових обставин справи багато в чому збігаються, що дозволяє слідчим відтворити послідовність подій.

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Як стверджують джерела, жінка, яку слідство вважає безпосередньою виконавицею замаху на Єрмолаєва, протягом кількох років проживала в Німеччині разом із сином, маючи статус біженки.

За словами підозрюваних, одним із мотивів її участі в операції могла стати грошова винагорода. Вони стверджують, що жінці оплачували поїздки, проживання, оренду автомобілів та інші витрати. Крім того, за їхньою версією, до подій у Монако вона нібито брала участь і в інших операціях, зокрема пов’язаних із блогером Анатолієм Шарієм.

Одним із важливих напрямків розслідування залишаються обставини виготовлення вибухового пристрою. За даними джерел "Української правди", Владислав Реут визнав, що виготовив електронний вузол, призначений для ініціювання детонації основного заряду, після чого відправив його до Німеччини. При цьому він стверджує, що остаточне складання вибухового пристрою жінка виконала самостійно.

Водночас другий підозрюваний, як повідомляється, заявив, що без спеціальних знань і відповідної підготовки самостійно зібрати пристрій вона не змогла б.

Також, за даними джерел, один із фігурантів розповів, що спочатку учасники операції нібито планували викрадення Єрмолаєва, проте згодом мета була змінена. Причини такого рішення в публікації не уточнюються.

Слідство також перевіряє версію про те, що Березовську могли вбити, щоб вона не змогла дати свідчення після того, як французькі правоохоронні органи встановили її особу.

Наразі правоохоронці продовжують зіставляти показання підозрюваних з іншими матеріалами кримінального провадження.

В Офісі генерального прокурора повідомили виданню, що на даний момент Владиславу Реуту та Віталію Жиковичу офіційно оголошено про підозру лише у справі про вбивство Березовської.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. За його участі було реалізовано такі відомі проєкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma та "Призма".

За оцінкою українського Forbes, за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії його статки становили близько 221 млн доларів. За словами самого Єрмолаєва, як повідомляло "Громадське", у 2017 році він відмовився від українського громадянства й отримав громадянство Кіпру, пояснивши це прагненням мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій строком на 10 років.

Вибух у Монако - новини за темою

Нагадаємо, раніше слідчі в Монако встановили обставини нападу на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Вони підтвердили, що вибух біля будинку українського олігарха в центрі Монако стався внаслідок застосування саморобного вибухового пристрою з уражаючими елементами.

Слідство підозрює українку у справі про напад на бізнесмена в Монако.

Як раніше повідомляв "Главред", під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва. За даними ЗМІ, жінку застрелили й закопали.

Наступного дня підозру було висунуто колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ.

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Про джерело: "Українська правда"

"Українська правда" - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалася головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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