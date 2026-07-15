В Одесі пролунали вибухи, місто зазнало авіаудару: що відомо

Внаслідок ранкової атаки є загиблі та постраждалі.

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Монітори повідомили про запуски ракет над Кримом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Коротко:

В Одесі вранці 15 липня пролунала серія вибухів

Перед атакою повідомляли про загрозу авіаційних ракет

Небезпека для регіону зберігається до скасування тривоги

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

О 05:47 моніторинговий канал monitor повідомив про вихід літаків тактичної авіації на пускові позиції над Кримом для можливих запусків керованих авіаційних ракет. Повідомлялося про загрозу для Одеської та Миколаївської областей.

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О 07:01 в Одесі пролунали вибухи.

"Загроза триватиме до відбою", - йдеться в повідомленні.

О 07:37 голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ранкової атаки є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки.

"Всі деталі зʼясовуємо", - зазначив він.

07:47 Відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Атака на Одесу 14 липня 2026 року

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, під час вчорашньої ворожої атаки на місто обійшлося без постраждалих.

"Вибуховою хвилею було пошкоджено та вибито вікна. Усі отвори вже закрито, складено акти для надання компенсації мешканцям міста. Комунальні служби оперативно прибрали територію", - зазначив він.

Як писав Главред, увечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи. У місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Удари РФ по Одесі - новини

11 липня російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. В результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

10 липня окупанти завдали удару крилатими ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. В результаті російського обстрілу виникла пожежа. Загинув докер-механізатор. Він перебував на робочому місці та виконував свої службові обов’язки під час російського удару.

7 липня російська армія завдала ракетного удару по цивільному населенню Одеської області, застосувавши балістичну ракету з касетною боєголовкою. У результаті атаки на території виробничого підприємства загорілися будівля та автомобілі, за попередньою інформацією постраждали три людини.

Чому тривога через балістику лунає вже після удару: відповідь експерта

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

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Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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