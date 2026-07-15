'Він знадобиться': Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина

За словами Кароль, якщо Веніамін захоче присвятити своє життя військовій службі, вона не буде перешкоджати його вибору.

https://glavred.net/stars/on-prigoditsya-tina-karol-prokommentirovala-vozmozhnuyu-mobilizaciyu-syna-10780742.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Веніаміну незабаром виповниться 18 років

Син Тіни Кароль вільно володіє іноземними мовами

Українська співачка Тіна Кароль вперше публічно поділилася своїм ставленням до теми можливої мобілізації сина. Артистка зізналася, що остаточне рішення завжди залишатиметься за самим Веніаміном.

В інтерв'ю проєкту "Насправді МАХ" співачка розповіла, що незабаром її синові виповниться 18 років. Зараз юнак навчається за кордоном, проте в майбутньому планує повернутися в Україну.

відео дня

За словами Кароль, якщо Веніамін захоче пов’язати своє життя з військовою службою, вона не стане перешкоджати його вибору.

"Що скаже дитина, те й буде. Він справді розумний хлопчик, і він знадобиться в багатьох сферах", - підкреслила виконавиця.

При цьому Кароль переконана, що знання та досвід її сина будуть особливо затребувані в період післявоєнного відновлення України. Вона наголосила на важливості молодого покоління, яке отримало якісну освіту, вільно володіє іноземними мовами та щиро пов’язує своє майбутнє з рідною країною.

"Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно розмовляють англійською, вільно розмовляють іншими мовами. Він розмовляє. Ті люди, які мали можливість навчатися і в Україні, і за кордоном, які люблять свою країну, розмовляють українською. Я впевнена в Україні. Ця війна породила щире бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це", – зазначила Кароль.

Нагадаємо, Веніамін – син Тіни Кароль та продюсера Євгена Огіра. У 2013 році чоловік співачки помер після тривалої боротьби з раком шлунка.

Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український артист Артем Пивоваров, який завжди приховував свої романтичні стосунки, втратив статус завидного холостяка. Згідно з інформацією від блогера Богдана Беспалова, співак таємно одружився з Дашею Чередниченко.

Також Олег Винник пояснив своє небажання повертатися в Україну з-за кордону, де він перебуває останні роки. Головною причиною, через яку музикант поки що не планує поїздку додому, він назвав турботу про безпеку своїх близьких.

Читайте також:

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред