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"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

Віталій Кірсанов
15 липня 2026, 16:09
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Журналіст запитав Трампа, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться під час його президентства.
Трамп назвав рік, коли закінчиться війна в Україні
Трамп назвав рік завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп не раз переконував Путіна завершити війну
  • Трамп упевнений, що Путін готовий піти на угоду

Президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Журналіст запитав Трампа, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться під час його президентства.

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"Думаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще раніше. Я вважав, що це буде найпростішим завданням, оскільки я добре ладнав з обома лідерами. Я думав, що це буде найлегшим", - відповів президент США.

Він зізнався, що не раз переконував російського диктатора Путіна завершити війну.

"Я завжди кажу йому одне й те саме. Я кажу: „Володимире, тобі час зупинитися. Час цій війні закінчитися", - сказав Трамп.

Також глава Білого дому впевнений, що Путін готовий піти на угоду.

"Гадаю, він (Путін, - ред.) готовий піти на угоду. Незабаром. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду", - сказав Трамп.

Зазначимо, що термін президентських повноважень Дональда Трампа закінчується в січні 2029 року.

Дивіться відео:

Вікно для переговорів із Трампом може закритися

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко заявляв, що розмова Трампа із Зеленським і повідомлення про ліцензію на виробництво ракет для Patriot викликали в Росії хвилю розчарування, але саме цей стан може підштовхнути Кремль до небезпечних кроків.

"Перш за все це зміцнює позиції "партії війни" в Росії, тобто тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей із США. Саме вони зараз переконуватимуть Путіна, що від переговорів із Трампом треба відмовитися взагалі", - вважає він.

Експерт підкреслив, що саме підтримання контактів Москви з Вашингтоном безпосередньо пов’язане з перспективою завершення бойових дій.

Рішення Трампа щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дозволив Україні виробляти за ліцензією американську зброю, зокрема зенітні ракети-перехоплювачі Patriot. Цей крок став найяскравішим моментом саміту НАТО в Туреччині й різко контрастував із раніше висловленою Трампом жорсткою критикою на адресу Володимира Зеленського.

Також Дональд Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, але переклав оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо.

Водночас Росія намагається змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні та схилити його до рішень, вигідних для Кремля. Зокрема, одним із головних аргументів Кремля залишається силовий тиск.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал позиціонує себе як такий, що нейтрально висвітлює події. Однак канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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