Українські дрони збили російський вертоліт Мі-28: 'Мадяр' показав момент удару

СБС влучно спрямували БпЛА прямісінько у ворожий борт.

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СБС збили Мі-28 / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

СБС збили російський гелікоптер Мі-28 дроном

Ураження сталося над Бєлгородською областю РФ

Сили безпілотних систем збили ще один російський вертоліт. Ворожий Мі-28 вдалося "приземлити" за допомогою БпЛА. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Він зауважив, що ураження було здійснене у небі над Бєлгородською областю РФ.

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"Хробачий Мі-28 "Нічний мисливець" писком до грунту... 10:00, Білгородська область РФ, населений пункт Вязове", - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" додав, що влучно спрямували БпЛА прямісінько у ворожий борт пілоти 427 окремої бригади безпілотних систем СБС "Рарог".

Що відомо про вертоліт Мі-28

Мі-28 - російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах.

Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.

Його максимальна швидкість становить близько 300 км/год, а дальність польоту - приблизно 450 км без додаткових баків.

Російські гелікоптери - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 липня російська окупаційна армія втратила бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України. Що стало причиною втрати гелікоптера та де це сталося – невідомо.

15 травня Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаір", гелікоптер К-27 у Єйську. Приблизна вартість лише одного літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" стартує від 40 мільйонів доларів.

5 травня російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. Окупанти використовують його для транспортування вантажів та десанту.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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