Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

Президент повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо нового уряду ще не ухвалене.

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Чи буде Федоров продовжувати роботу на посаді міністра оборони України - Зеленський відповів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Зеленський ще не вирішив долю Федорова в уряді

Перед засіданням фракції обговорить ситуацію з військовими

Пріоритети - ОПК, ТЦК і закриття неба

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення, чи повернеться тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Федоров на цю посаду у складі нового уряду, кадровий склад якого досі формується. Про це він сказав журналістам, повідомляє Суспільне.

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Сьогодні, 15 липня, глава держави ще до вечірнього засідання фракції "Слуга народу" проведе окремі перемовини з керівництвом Міністерства оборони. За словами Зеленського, саме діалог між армією та відомством, а також вирішення проблем із ТЦК і закриття неба залишаються для нього першочерговими напрямками.

Президент розповів, що план на день включає зустрічі з командуванням Збройних сил та міністром оборони ще до того, як він вийде до депутатів. На запитання РБК-Україна він окреслив коло тем, які винесе на ці розмови.

"І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій", - сказав Зеленський.

Єдність як умова для перемоги

Глава держави також торкнувся принципу, яким керується у взаємодії з військовим і оборонним відомством. Він наголосив, що сила країни зараз залежить від злагодженості дій між владою, армією та Міноборони, і саме на це має бути спрямована спільна робота найближчим часом.

Президент додав, що позиції з військовим командуванням та міністерством мають збігатися без жодних політичних розбіжностей.

ОПК та припинення вогню - у пріоритеті

Окремий блок питань, за словами Зеленського, стосується оборонно-промислового комплексу, який має забезпечити захист українського неба.

"Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, в одному напрямку без будь-якої політики. В напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи збереже Федоров посаду - коментар експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що не береться прогнозувати, чи збереже Михайло Федоров свою посаду, однак, на його думку, спроби послабити його позиції є очевидними. Водночас, за словами експерта, Федоров прагне залишитися в команді та продовжити політичну кар’єру.

Клочок нагадав, що Федоров приєднався до команди Володимира Зеленського ще під час президентської кампанії 2019 року, де відповідав за цифровий напрям, розвиток онлайн-платформ і роботу в соціальних мережах. На його думку, ця робота виявилася успішною.

Експерт також відзначив реалізацію проєкту "Дія", який, попри окремі недоліки, загалом ефективно функціонує та забезпечив Федорову значну підтримку з боку громадянського суспільства.

Крім того, Клочок зазначив, що, за різними оцінками, Федоров може бути причетним до розвитку українських технологій у сфері далекобійних ударних засобів на кримському напрямку. Хоча навколо авторства цих розробок тривають дискусії, експерт вважає, що віцепрем'єр так чи інакше був залучений до цього процесу.

"Питання про збільшення виробництва дронів порушували ще тоді, коли він був міністром цифрової трансформації. Тому є позитивні моменти, є негативні. Зараз з’являються інсайди про можливу причетність Федорова до корупційних скандалів тощо. Усе це традиційно відбувається в межах боротьби за владу та за її збереження", - підсумував він.

Зміна уряду в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про засідання фракції, на якому обговорюватимуться кадрові питання. ЗМІ повідомляли, що посол України в США Ольга Стефанішина залишить службу за власним бажанням, цю інформацію підтвердило агентство Інтерфакс-Україна. За повідомленням видання, вона попросила про завершення служби ще минулого тижня.

Президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження уряду. Він підкреслив, що оновлення уряду має забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії держави. За даними видання, серед можливих кандидатів на посаду прем'єра називають Сергія Корецького.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви прем'єрки Юлії Свириденко про відставку до парламента.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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