Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

Юрій Берендій
15 липня 2026, 15:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо нового уряду ще не ухвалене.
Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського
Чи буде Федоров продовжувати роботу на посаді міністра оборони України - Зеленський відповів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Зеленський ще не вирішив долю Федорова в уряді
  • Перед засіданням фракції обговорить ситуацію з військовими
  • Пріоритети - ОПК, ТЦК і закриття неба

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення, чи повернеться тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Федоров на цю посаду у складі нового уряду, кадровий склад якого досі формується. Про це він сказав журналістам, повідомляє Суспільне.

відео дня

Сьогодні, 15 липня, глава держави ще до вечірнього засідання фракції "Слуга народу" проведе окремі перемовини з керівництвом Міністерства оборони. За словами Зеленського, саме діалог між армією та відомством, а також вирішення проблем із ТЦК і закриття неба залишаються для нього першочерговими напрямками.

Президент розповів, що план на день включає зустрічі з командуванням Збройних сил та міністром оборони ще до того, як він вийде до депутатів. На запитання РБК-Україна він окреслив коло тем, які винесе на ці розмови.

"І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій", - сказав Зеленський.

Єдність як умова для перемоги

Глава держави також торкнувся принципу, яким керується у взаємодії з військовим і оборонним відомством. Він наголосив, що сила країни зараз залежить від злагодженості дій між владою, армією та Міноборони, і саме на це має бути спрямована спільна робота найближчим часом.

Президент додав, що позиції з військовим командуванням та міністерством мають збігатися без жодних політичних розбіжностей.

ОПК та припинення вогню - у пріоритеті

Окремий блок питань, за словами Зеленського, стосується оборонно-промислового комплексу, який має забезпечити захист українського неба.

"Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, в одному напрямку без будь-якої політики. В напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи збереже Федоров посаду - коментар експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що не береться прогнозувати, чи збереже Михайло Федоров свою посаду, однак, на його думку, спроби послабити його позиції є очевидними. Водночас, за словами експерта, Федоров прагне залишитися в команді та продовжити політичну кар’єру.

Клочок нагадав, що Федоров приєднався до команди Володимира Зеленського ще під час президентської кампанії 2019 року, де відповідав за цифровий напрям, розвиток онлайн-платформ і роботу в соціальних мережах. На його думку, ця робота виявилася успішною.

Експерт також відзначив реалізацію проєкту "Дія", який, попри окремі недоліки, загалом ефективно функціонує та забезпечив Федорову значну підтримку з боку громадянського суспільства.

Крім того, Клочок зазначив, що, за різними оцінками, Федоров може бути причетним до розвитку українських технологій у сфері далекобійних ударних засобів на кримському напрямку. Хоча навколо авторства цих розробок тривають дискусії, експерт вважає, що віцепрем'єр так чи інакше був залучений до цього процесу.

"Питання про збільшення виробництва дронів порушували ще тоді, коли він був міністром цифрової трансформації. Тому є позитивні моменти, є негативні. Зараз з’являються інсайди про можливу причетність Федорова до корупційних скандалів тощо. Усе це традиційно відбувається в межах боротьби за владу та за її збереження", - підсумував він.

Зміна уряду в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про засідання фракції, на якому обговорюватимуться кадрові питання. ЗМІ повідомляли, що посол України в США Ольга Стефанішина залишить службу за власним бажанням, цю інформацію підтвердило агентство Інтерфакс-Україна. За повідомленням видання, вона попросила про завершення служби ще минулого тижня.

Президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження уряду. Він підкреслив, що оновлення уряду має забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії держави. За даними видання, серед можливих кандидатів на посаду прем'єра називають Сергія Корецького.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви прем'єрки Юлії Свириденко про відставку до парламента.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Міноборони України Михайло Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

16:43Економіка
"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

16:09Світ
Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:47Політика
Реклама

Популярне

Більше
Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Останні новини

17:39

Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причина

17:22

Гороскоп Таро на завтра, 16 липня: Тельцю — полегшення, Скорпіону — прогрес

17:20

Чоловік зловив неймовірно рідкісну золоту рибу: трапляється раз у життіВідео

17:01

Щодо активіста Дмитра Перова відкрили виконавчі провадження через невиконання рішення суду, - ЗМІ

16:57

Городник розкрив, що найкраще посадити після часнику: перевірено рокамиВідео

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
16:43

Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

16:43

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

16:42

Сім'я впізнала себе на фото у чужому будинку: дивна знахідка спантеличила всіхВідео

16:38

Російська телеведуча вирішила остаточно попрощатися з РФ

Реклама
16:30

"Російський слід": замах на Єрмолаєва міг бути частиною масштабної спецоперації, – ЗМІ

16:09

Більше ніяких "поліцейських": мовознавці пояснили, як говорити правильно

16:09

"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

15:57

Все зводиться до Путіна: у Кремля є лише один варіант виходу із війниВідео

15:47

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:35

"Дуже виснажений": названо причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

15:32

30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна: у Києві затримали адвокатаФото

15:24

Заборони 16 липня: чому цього дня не варто просити грошей у начальника

15:19

Цвіль атакує будинок влітку: помилка, якої припускаються майже всі

15:17

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

14:50

"Я не затятий холостяк": 54-річний співак-воїн розповів, чому не створив сім’ю

Реклама
14:43

Дівчина стала мільйонеркою у 22 роки завдяки "пораді" прапрабабусіВідео

13:47

Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

13:37

Критичний стан: Волочкова з чорною ногою з’явилася на лікарняному ліжку

13:33

Чому 16 липня не можна мити підлогу в будинку: яке церковне свято

13:23

Всього одна ложка врятує білий одяг: плями зникнуть без сліду

13:22

Посередник з продажу землі "Твоє коло" створює нереальні очікування в інвесторів – ЗМІ

13:10

Терехов: Будівництво житла має стати локомотивом відновлення економіки

13:06

Навіщо використовувати ліхтарик із зеленим світлом і у чому його головний секрет

12:59

Про дощі можна забути: які області України охопить спека до +30 градусів

12:45

ЄС дозволив Україні закуповувати китайські компоненти для дронів за кредитні кошти - FT

12:30

Чоловік не дихав майже дві години й отримав здатність читати думки

12:23

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

12:16

Секрет пишного врожаю помідорів ховається у холодильнику: чим підживити кущіВідео

12:14

Гаага чи пишні похорони: який фінал чекає на ПутінаВідео

12:06

Два мільйони доларів: мільярдерка з Індії продемонструвала найрідкіснішу сумку у світі

11:29

"Він знадобиться": Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина

11:08

Українські дрони збили російський вертоліт Мі-28: "Мадяр" показав момент ударуВідео

10:55

Три знаки зодіаку звільняться від минулого: кому доля готує сюрприз

10:52

Ротація уряду без економічного плану: Денисенко про головний ризик для УкраїниПогляд

10:43

Загроза не лише для Києва: які міста можуть стати новими цілями для FPV-дронів

Реклама
10:32

Мова кохання кожного знака зодіаку: кого підкорять слова, а кого — вчинки

10:20

Окупанти скинули авіабомби на Суми: є загиблі та пораненіФото

10:15

Як створювали "Пригоди козака Виговського": два роки підготовки, сотні костюмів і кастинг головного героя

09:51

СБС розпочали операцію у Чорному морі: уражено перші 20 суден, деталі

09:32

Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України — ООН

09:15

У Кремлі оприлюднили позицію щодо миру з Україною: в ISW зробили тривожний висновок

08:20

РФ залишила важливі військові об'єкти в Арктиці без захисту ППО – ЗМІ

07:17

В Одесі пролунали вибухи, місто зазнало авіаудару: що відомоФото

06:58

Чому тривога щодо балістики лунає вже після удару: "Флеш" назвав причину

05:46

Чим обробити грушу від іржі влітку: проста схема, яка справді працюєВідео

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти