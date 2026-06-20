Загроза удару РФ ядерною зброєю по Україні: Світан назвав головну умову

Роман Світан прокоментував загрозу застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною.

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Чи може РФ застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Світана:

Якби РФ була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї

Без ефекту несподіванки це стає звичайною зброєю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував загрозу застосування РФ ядерної зброї у війні з Україною.

"Ядерна зброя не буде застосована. Якби Росія була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї. Удар ядерною зброєю по Києву у 2022 році створив би надзвичайно серйозну проблему для України. І зараз росіяни точно не будуть бавитися ядерною зброєю з однієї простої причини: у нас з’явилися засоби ураження, які можуть створити на європейській частині Росії набагато більші проблеми, ніж удар тактичною ядерною зброєю по нашій території", — підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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Експерт нагадав, що у росіян є 11 атомних станцій, 35 діючих енергоблоків, які також можуть зазнати ударів.

"Що таке удар по атомним станціям? Це 35 Чорнобилів. А що таке 35 Чорнобилів на європейській частині російської території? Це означає, що на цій території можна ставити хрест на 700 мільйонів років (саме такий період напіврозпаду урану-235) або на 4,5 мільярда років (такий період напіврозпаду урану-238). Сонце спалить Землю, а на європейській частині російської території ніхто не житиме – хіба що там залишаться двоголові кури, які зображені на гербі росіян", – сказав він.

Співрозмовник зазначив, що логіка ведення бойових дій така, що відразу використовується все нове, що тільки з’являється.

"Бо лише так можливий ефект несподіванки, який підсилює дію будь-якого нового виду озброєння. А якщо ефект несподіванки не використовується, то це стає звичайним озброєнням. Отож, у Росії немає нічого нового. Якби щось нове було, вони б це давно використовували", — підсумував Світан.

Дивіться відео — інтерв’ю Романа Світана:

Експерти про наслідки глобального ядерного конфлікту

Фахівці попереджають, що масштабна ядерна війна може призвести до катастрофічних наслідків для людства вже в перші години після обміну ударами. За окремими оцінками, кількість жертв у такому сценарії може сягати мільярдів.

Однак наслідки не обмежаться людськими втратами. Вчені зазначають, що великомасштабний ядерний конфлікт здатний кардинально змінити кліматичні умови на планеті. У результаті так званої "ядерної зими" великі території в помірних широтах, зокрема сільськогосподарські регіони США та України, можуть на тривалий час зіткнутися з різким похолоданням і сніговим покривом.

На думку кліматологів, такі зміни призведуть до істотного скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва, дефіциту продовольства та серйозних збоїв у світових ланцюгах поставок.

Ядерний шантаж РФ — новини за темою

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав "Главред", Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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