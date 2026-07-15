"Дуже виснажений": названо причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

Протягом останніх п’яти років Сем Ніл боровся з кількома формами онкологічного захворювання.

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Названо причину смерті Сема Нілла / колаж: Главред, фото: instagram.com/samneilltheprop

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У 2022 році у Нілла діагностували рідкісну форму раку крові

Сем Ніл пройшов численні курси хіміотерапії та імунотерапії

З'явилися нові подробиці про смерть відомого актора Сема Нілла, який пішов з життя 13 липня. Лише через деякий час стали відомі обставини, пов'язані з його важкою хворобою.

За словами колишньої коханої артиста, протягом останніх п’яти років він боровся з кількома формами онкологічного захворювання. За цей час Ніл пройшов численні курси хіміотерапії та імунотерапії.

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Хоча лікування допомагало стримувати розвиток хвороби й тимчасово покращувало його самопочуття, воно водночас серйозно ослаблювало організм актора. Незважаючи на тривалу боротьбу з недугою, врятувати життя зірці не вдалося.

"Він переніс багато курсів хіміотерапії та імунотерапії. На щастя, зрештою йому вдалося перемогти рак крові, на який він хворів. Однак через це його імунна система була сильно ослаблена. Думаю, його організм був просто дуже виснажений, і це цілком зрозуміло", - підкреслила Лора в ефірі Sydney Mornings.

Жінка також розповіла про самопочуття Сема напередодні смерті.

"Останні кілька тижнів він почувався погано. Усі, хто його любив, підтримували його й вірили, що він одужає, незалежно від того, де перебували. Але, думаю, цього разу його організм уже просто не зміг оговтатися", – додала вона.

До речі, у 2022 році у Нілла діагностували рідкісну форму раку крові.

Сем Ніл - фільми та серіали

Сем Ніл залишив колосальний слід у кінематографі. За свою багаторічну кар’єру він блискуче зіграв десятки різнопланових ролей. Окрім легендарного "Парку Юрського періоду", глядачі знають його за культовими фільмами "Піаніно", "У пащі божевілля", "Полювання на "Червоний жовтень", фантастичному хоррору "Крізь горизонт", а також за ролями в популярних серіалах "Гострі козирки" та "Тюдори".

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Про особу: Сем Ніл Сем Ніл - новозеландський кіно- і телеактор, найбільш відомий роллю доктора Алана Гранта у фільмах "Парк Юрського періоду" та "Парк Юрського періоду 3", а також роллю кардинала Томаса Уолсі в телесеріалі "Тюдори", повідомляє Вікіпедія. Офіцер Ордена Британської імперії.

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