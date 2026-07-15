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30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна: у Києві затримали адвоката

Марія Николишин
15 липня 2026, 15:32
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Фігуранта затримали "на гарячому" поблизу одного з ринків Києва.
30 тисяч доларів за 'правильний' поділ майна: у Києві затримали адвоката
У Києві спіймали адвоката на хабарі / колаж: Главред, фото: СБУ, поліція Києва

Коротко:

  • У Києві затримали адвоката за хабар у $30 тисяч
  • Він обіцяв вплинути на рішення районного суду
  • Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві адвоката, який за хабарі обіцяв "вирішити" справи в судах Києва. Про це повідомили в СБУ та поліції Києва.

Як з’ясувало розслідування, до 34-річного адвоката звернулася жінка за правовою допомогою щодо поділу спільного майна подружжя після розлучення. Втім, під час зустрічі юрист заявив, що нібито може вплинути на суддю одного з районних судів столиці, який розглядає справу, та забезпечити ухвалення рішення на її користь.

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Зокрема, він пообіцяв, що жінка отримає у власність трикімнатну квартиру, грошову компенсацію за половину вартості автомобіля та частки у двох об’єктах незавершеного будівництва. За це він вимагав 30 тисяч доларів США.

"Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для "вирішення" цього питання. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" поблизу одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Затримання адвоката у Києві
    Затримання адвоката у Києві фото: СБУ, поліція Києва
  • Затримання адвоката у Києві
    Затримання адвоката у Києві фото: СБУ, поліція Києва
  • Затримання адвоката у Києві
    Затримання адвоката у Києві фото: СБУ, поліція Києва
  • Затримання адвоката у Києві
    Затримання адвоката у Києві фото: СБУ, поліція Києва
Затримання - останні новини

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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