30 тисяч доларів за 'правильний' поділ майна: у Києві затримали адвоката

Фігуранта затримали "на гарячому" поблизу одного з ринків Києва.

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У Києві спіймали адвоката на хабарі / колаж: Главред, фото: СБУ, поліція Києва

Коротко:

У Києві затримали адвоката за хабар у $30 тисяч

Він обіцяв вплинути на рішення районного суду

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві адвоката, який за хабарі обіцяв "вирішити" справи в судах Києва. Про це повідомили в СБУ та поліції Києва.

Як з’ясувало розслідування, до 34-річного адвоката звернулася жінка за правовою допомогою щодо поділу спільного майна подружжя після розлучення. Втім, під час зустрічі юрист заявив, що нібито може вплинути на суддю одного з районних судів столиці, який розглядає справу, та забезпечити ухвалення рішення на її користь.

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Зокрема, він пообіцяв, що жінка отримає у власність трикімнатну квартиру, грошову компенсацію за половину вартості автомобіля та частки у двох об’єктах незавершеного будівництва. За це він вимагав 30 тисяч доларів США.

"Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для "вирішення" цього питання. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" поблизу одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, 14 липня затримали комбрига 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Служба безпеки та Національна поліція встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня. Фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули.

30 червня Служба безпеки України затримала колишнього окупаційного "міністра енергетики Криму" у Києві. Його підозрюють у співпраці з РФ та сприянні встановленню контролю над енергетичною інфраструктурою півострова.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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