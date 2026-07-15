Окупанти скинули авіабомби на Суми: є загиблі та поранені

В епіцентрі одного з ударів опинилися цивільні особи та транспорт.

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Окупанти скинули авіабомби на Суми / колаж: Главред, фото: t.me/kordonmedia

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Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів

Підтверджено загибель трьох осіб

Російські окупанти завдали шість ударів керованими авіабомбами по Сумах. Про це повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

"Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів - у районі з інтенсивним рухом людей і транспорту. Решта ударів, за попередніми даними, - по об’єктах інфраструктури", - йдеться в повідомленні. відео дня

Підтверджено загибель трьох осіб. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди та транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – додав Григоров.

Як передає "Кордон.Медіа", КАБ прилетів на клумбу біля тротуару. У будівлях поблизу вилетіли вікна, також пошкоджені машини.

Оновлення. Пізніше Григоров дописав: "Серед загиблих – жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з’ясовуються".

Кількість постраждалих, за його даними, зросла до 17. Серед них – 16-річний хлопець. Його та ще двох поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують.

"Інших постраждалих продовжують обстежувати та надавати необхідну допомогу. Частина людей уже отримала допомогу й була відпущена з лікарні", - написав він.

КАБ / Інфографіка: Главред

Що РФ може активніше використовувати в атаках – думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю "Главреду" розповів, що Україна наразі збиває понад 90% російських ударних дронів типу "Шахед". За його словами, ця статистика може погіршитися, якщо РФ збільшить використання реактивних безпілотників.

Він вважає, що Росія намагатиметься активніше застосовувати швидкісні дрони, оскільки Сили оборони поки що не мають достатньої кількості перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти таким цілям.

"Ми будемо намагатися якомога швидше створювати такі перехоплювачі й домагатися, щоб їх було багато в армії. Доти росіяни дійсно намагатимуться атакувати нас реактивними "Шахедами", - зазначив він.

Бескрестнов додав, що мова йде, зокрема, про російські дрони "Герань-3" і "Герань-4". За його словами, останній має значно більшу швидкість, що ускладнює його перехоплення.

Удари окупантів по Сумах - головне

Російські війська вдень 11 липня атакували Суми керованими авіабомбами. В результаті атаки загинули щонайменше чотири людини, ще семеро постраждалих були доставлені до лікарень.

Як писав "Главред", 27 червня російські окупанти атакували Суми. Під ударом опинився спальний район міста. У результаті атаки постраждали 13 осіб.

20 червня російські окупанти атакували Суми керованими авіабомбами. Удари наносилися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. Керовані авіабомби пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

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Про особу: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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