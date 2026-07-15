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Серед постраждалих - дитина, є "прильоти": РФ завдала ударів по Сумах та Одесі

Олексій Тесля
15 липня 2026, 00:45
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Армія РФ завдала удару по Одесі та Сумах, у містах є поранені та руйнування.
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Росія завдала удару по Сумах / Колаж: Главред, фото: t.me/kobzarartemsn

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  • Атака на Суми призвела до поранення семи осіб
  • По Одесі було завдано чергового удару

Армія країни-агресора РФ завдала нових повітряних ударів по мирних українських містах у вівторок ввечері, 14 липня.

Вечірня атака на Суми призвела до поранення семи осіб, серед яких 11-річний хлопчик, повідомляє виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

відео дня

У постраждалої дитини медики зафіксували гостру ситуаційну реакцію на стрес, уточнив він.

За його словами, із семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані.

"Кількість постраждалих зросла до семи. З семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані. Шестеро постраждалих доставлено до медичних закладів. Двох чоловіків після огляду переведено на амбулаторне лікування", – повідомив Кобзар увечері у вівторок.

Крім того, у 11-річного хлопчика спостерігалася гостра ситуаційна реакція на стрес.

Удар РФ по Одесі: наслідки

Під час повітряної тривоги по Одесі було завдано чергового удару. За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Голова ОВА закликав мешканців залишатися в безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка на момент повідомлення тривала.

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкодження зазнала цивільна інфраструктура. Зокрема, постраждала територія одного з міських підприємств. Інформація про масштаби руйнувань та можливі наслідки уточнюється.

Серед постраждалих — дитина, є
/ Главред

Жданов назвав регіони України, найбільш вразливі до ударів РФ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що найвища ймовірність російських обстрілів зберігається в прикордонних і прифронтових регіонах України. За його словами, саме ці території знаходяться в радіусі дії російських засобів ураження, тому ризик атак на об’єкти критичної інфраструктури залишається значним.

Крім того, експерт зазначив, що російські сили продовжують завдавати ударів по логістичній інфраструктурі. На його думку, такі дії спрямовані на створення труднощів у транспортному сполученні та порушення системи постачання українських підрозділів.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як писав Главред, російська атака на Київ раніше призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Сергій Лисак

Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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