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Чому тривога щодо балістики лунає вже після удару: "Флеш" назвав причину

Анна Ярославська
15 липня 2026, 06:58оновлено 15 липня, 07:59
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Ракета долетить до Києва за 2–4 хвилини, тому часу дуже мало.
Бескрестнов, ракети
Бескрестнов пояснив, чому сирена вмикається після удару балістичною ракетою / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

Про що сказав Сергій Бескрестнов:

  • Ракета досягає Києва за 2–4 хвилини
  • Збої в передачі даних можуть затримати оповіщення
  • Супутники фіксують підготовку, але не сам запуск

Повітряна тривога при загрозі балістичного удару іноді може спрацьовувати вже після прильоту ракети через вкрай обмежений час на отримання та обробку даних. Про це розповів радник міністра оборони України та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, інформація про підготовку до запуску або сам запуск балістичних ракет надходить до України від міжнародних партнерів.

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Основним джерелом таких даних є супутникове спостереження за районами запусків та системи фіксації факту запуску.

"Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", - написав "Флеш" у Telegram.

Бескрестнов підкреслив, що жодна система не може працювати безпомилково, тому іноді сигнал повітряної тривоги надходить із запізненням.

Водночас можлива й зворотна ситуація - тривога оголошується, але запуску ракети так і не відбувається. За словами фахівця, це пов’язано з тим, що розвідувальні супутники фіксують активність на пускових установках, яка зазвичай передує запуску, однак сам запуск з різних причин може не відбутися.

Як приклад експерт навів неодноразові помилкові тривоги, пов’язані з ракетним комплексом "Орєшнік". За його словами, супутники виявляли підготовчі дії на пускових установках, однак визначити заздалегідь, чи відбудеться запуск, неможливо.

Чому тривога щодо балістики лунає вже після удару:
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як писав "Главред", під час масованого обстрілу Києва 8 липня реактивний "Шахед" долетів до столиці ще до того, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Ситуація викликала занепокоєння серед мешканців та питання щодо того, чому попередження пролунало із запізненням.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Главреду заявив, що затримка того дня стала наслідком банального збігу обставин або технічного збою в системі оповіщення.

"Можливо, це був якийсь збіг обставин. Але сьогодні щось сталося, бо багато хто запитував мене, чому так сталося. Також був випадок, коли вночі говорили, що сигналу тривоги не було, коли стався перший балістичний напад. Можливо, це якийсь збій. У мене немає інформації, щоб говорити про це точно", - зазначив радник.

Попри поодинокі збої з оповіщенням, за словами радника, українські засоби протиповітряної оборони не мають проблем із виявленням самого дрона в польоті.

Удари балістичною зброєю по Києву - новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. На щастя, жертв і постраждалих у результаті ворожої атаки немає.

Потужні вибухи прогриміли в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Загинули та постраждали люди.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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