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У Кремлі оприлюднили позицію щодо миру з Україною: в ISW зробили тривожний висновок

Анна Ярославська
15 липня 2026, 09:15
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Кремль готовий підтримати мирні переговори лише за умови виконання своїх максимальних вимог.
Лавров, Пєсков, війна
Лавров і Песков оприлюднили позицію Кремля щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, УНІАН

Ключові факти:

  • Кремль відкидає гарантії безпеки для України
  • Москва виступає проти участі Європи в переговорах
  • Аналітики вважають, що РФ вимагає капітуляції України

Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW проаналізували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 14 липня, в якій він звинуватив "європейців" у нібито спробах підірвати "існуючі угоди" між Росією та Сполученими Штатами.

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Аналітики припускають, що, можливо, Лавров мав на увазі угоду, якої, за версією Кремля, США та Росія досягли на саміті на Алясці в серпні 2025 року, але яка так і не була укладена.

Лавров повторив промову президента Росії Володимира Путіна від червня 2024 року, в якій той наголошував на максималістських військових цілях Росії, зокрема на повному виведенні України з контрольованої нею території в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також відмову України від прагнень вступити до НАТО.

Водночас Лавров визнав, що США та Росія не підписували жодних документів під час зустрічі на Алясці. Це підтвердив державний секретар США Марк Рубіо.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 14 липня заявив, що Росія виступає проти участі Європи в мирних переговорах. Він додав, що Росія не погодиться на жодні гарантії безпеки для України без участі РФ і відкинув зусилля президента США Дональда Трампа та Коаліції щодо сприяння досягненню миру в Україні.

"Кремль регулярно намагається виключити європейських лідерів з участі в мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, відхиляючи пропозиції щодо європейських політиків та гарантій безпеки, а також зображуючи Сполучені Штати та Росію єдиними належними учасниками переговорів", - йдеться у звіті.

В ISW наголосили: неодноразова відмова Кремля від будь-яких західних гарантій безпеки для України ще раз демонструє небажання Росії прийняти будь-яку угоду, що не відповідає повній капітуляції України.

Мирні переговори щодо України - новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом на саміті НАТО відкрила для Києва "вікно можливостей" для наближення справедливого миру.

14 липня глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив європейські країни в спробах зірвати домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання в Україні, а дії українських військових в Азовському морі назвав "чистим тероризмом".

Країна-агресор Росія має ресурси для продовження війни в нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті. Радник міністра оборони України з технологічних питань Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" вважає, що ключовим фактором може стати зміна настроїв у російському суспільстві.

Британський військовий аналітик Хеміш де Бреттон-Гордон проаналізував, які два варіанти в поточній ситуації залишилися у глави Кремля Володимира Путіна.

Трамп дав Україні важливий сигнал: оцінка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко заявив, що Дональд Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, переклавши оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо.

Експерт звернув увагу на те, що риторика американського лідера щодо позиції Києва в переговорах помітно змінилася порівняно з попередніми місяцями.

"Це було ознакою того, що змінилося ставлення самого Трампа до України та її позиції у війні. Він більше не сказав ні слова про те, що в України немає "козирів". Навпаки - проявив повагу. Саме військові успіхи України стали визначальним фактором зміни позиції Трампа", - сказав політолог в інтерв’ю Главреду.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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