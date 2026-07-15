ЄС дозволив Україні закуповувати китайські компоненти для дронів за кредитні кошти - FT

Київ зможе спрямувати частину першого траншу кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро на закупівлю комплектуючих китайського виробництва.

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За допомогою дронів російським військам завдається близько 80 % втрат / колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

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Безпілотники продовжують відігравати ключову роль у бойових діях

За допомогою дронів російським військам завдається близько 80% втрат

Європейський Союз схвалив Україні використання частини коштів оборонного кредиту для придбання китайських компонентів, необхідних для виробництва безпілотників. Як повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, таке рішення стало винятком із чинних правил фінансування.

За даними видання, Київ зможе спрямувати частину першого траншу кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро на закупівлю комплектуючих китайського виробництва. Ці кошти входять до більш масштабної програми підтримки, яка передбачає виділення Україні 60 млрд євро на оборонні закупівлі.

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Зазвичай умови програми вимагають, щоб продукція, що закуповується за рахунок європейського фінансування, була вироблена в країнах Євросоюзу, Україні або державах-партнерах, схвалених Брюсселем. Однак чинний механізм допускає винятки у випадках, коли необхідні товари неможливо оперативно отримати в достатньому обсязі. Саме цією можливістю, як зазначає FT, скористалася українська сторона.

За інформацією видання, це рішення відображає існуючі обмеження європейського оборонно-промислового комплексу. Незважаючи на збільшення обсягів виробництва озброєння, підприємства ЄС поки що не здатні повністю забезпечити випуск українських безпілотників усіма необхідними комплектуючими, тому частина критично важливих деталей продовжує закуповуватися в Китаї.

При цьому ситуація виглядає неоднозначною. Євросоюз неодноразово критикував Пекін, звинувачуючи його в постачанні товарів подвійного призначення, які, на думку європейських чиновників, використовуються російським військово-промисловим комплексом. Разом із тим китайські компоненти залишаються важливою частиною ланцюга поставок для українського виробництва дронів.

Безпілотники продовжують відігравати ключову роль у бойових діях. За словами українських офіційних осіб, саме завдяки їм сьогодні російські війська зазнають близько 80 % втрат на полі бою.

За останні роки Україна значно розширила власне виробництво безпілотних систем і стала одним із лідерів оборонних інновацій у Європі. Однак потреби фронту, як і раніше, перевищують можливості партнерів щодо випуску окремих видів комплектуючих.

Виділення 90 мільярдів євро для України – останні новини

Як писав раніше Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро.

Україна має провести податкову реформу для отримання наступних траншів у рамках кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Відповідна вимога буде включена до умов фінансування.

25 червня Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому форматі й присвячена актуальним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Великій Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, що викликає як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

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