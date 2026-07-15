Критичний стан: Волочкова з чорною ногою з’явилася на лікарняному ліжку

Скандальна балерина-прихильниця Путіна поскаржилася на свій стан.

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Анастасія Волочкова знову постраждала від своїх власних концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Волочкова

Коротко:

Волочкова з'явилася в лікарні

Що сталося з її ногою

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, з'явилася на лікарняному ліжку з чорною ногою.

Скандальна артистка поділилася фото на своїй сторінці в Instagram.

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Цікаво, що російські пропагандисти написали, що балерина перебуває у критичному стані. "Як з’ясувалося, нинішній критичний стан і страшенно почорніла кінцівка стали прямим наслідком повного ігнорування балериною суворих приписів хірургів. Не так давно прима перенесла надзвичайно складну операцію на суглобі в елітній німецькій клініці, однак замість необхідної реабілітації та спокою одразу ж кинулася штурмувати сцену", - пишуть вони.

Волочкова поскаржилася на здоров’я / Фото Instagram/volochkova_art

Тим часом сама балерина також опублікувала заяву про свій стан.

"Ось і результат моїх перенавантажень після операції... Після дуже швидкого повернення до форми, розтяжок оперованою ногою, стрімкого повернення на сцену всупереч заборонам німецьких професорів і вже проведених 25 концертів. Надрив м’яза. Сильна гематома та запалення. Ну як так? Я себе не бережу. Але ж я все це роблю заради сцени, глядачів і своєї радості", - написала вона.

Волочкова поскаржилася на здоров’я / Фото Instagram/volochkova_art

Волочкова також опублікувала фото, на якому видно величезну гематому.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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