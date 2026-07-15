Загроза не лише для Києва: які міста можуть стати новими цілями для FPV-дронів

Нові технології дозволяють росіянам ефективніше полювати на транспорт.

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Загроза ударів FPV-дронами по містах / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Жданова:

РФ розширює дальність застосування FPV-дронів

Під ударом можуть опинитися Київ та великі міста

Ціллю можуть стати транспорт і критична інфраструктура

Російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Тому не виключено, що під ударом можуть опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

"У принципі вони можуть діставати навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10-20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною", - наголосив він. відео дня

Однак, за його словами, для масового використання таких комплексів потрібне серійне виробництво та підготовка операторів.

"Масове застосування можливе, якщо ці дрони будуть виготовлені у достатній кількості та поставлені у війська. Крім того, потрібні навчені оператори, адже керувати таким комплексом значно складніше. Але противник постійно навчається і прагне розширювати такі можливості", - зауважив експерт.

Жданов додав, що нові технології дозволяють росіянам ефективніше полювати саме на транспорт. Зокрема, останнім часом російські ударні безпілотники більше не летять великими групами.

"Тепер вони вибудовуються в своєрідний ланцюжок із проміжками приблизно 50-70 кілометрів, щоб mesh-модеми створювали єдину мережу. Завдяки цьому оператор може керувати дроном в режимі реального часу", - пояснив він.

На його думку, за такою схемою під загрозою може опинитися транспортна інфраструктура північних областей України.

"Якщо ретранслятори працюють із території Білорусі на глибину до 200 кілометрів, то потенційна загроза виникає для Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та їхньої транспортної інфраструктури", - підсумував Жданов.

РФ може змінити напрямок масованих атак

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляв, що Росія може посилити масовані обстріли західних регіонів України вже восени.

За його словами, ймовірно, йтиметься насамперед про атаки ударними безпілотниками.

"Є попередня інформація, що дійсно планується збільшення таких ударів по заходу України. Особливо у вересні-жовтні. Мова не тільки про ракети, а більше про дешевше: "Шахеди", "Гербери" і багато чого іншого", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Моніторингові канали писали, що російські окупаційні війська готують новий масований удар по території України. Ворог зосередив авіацію, ракети та безпілотники, і, за попередніми даними, готовий завдати удару по столиці та регіону.

Вранці 15 липня Росія завдала удару по Одесі. Пошкоджені житлові будинки. Відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки, ще троє людей отримали поранення.

Як повідомляв Главред, 15 липня російські окупанти також завдали шість ударів керованими авіабомбами по Сумах. Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів - у районі з інтенсивним рухом людей і транспорту. Загинули троє людей, ще семеро поранені.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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