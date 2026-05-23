Чи існує ядерна загроза з боку Білорусі: Ступак розкрив таємний блеф Кремля

Анна Ярославська
23 травня 2026, 02:31
Якщо Росія завдасть ядерного удару, це порушить правила гри та знищить ринки збуту.
Іван Ступак, ядерна зброя
Ядерна загроза — це вигадка для шантажу Заходу, вважає Іван Ступак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ivan.stupak, ua.depositphotos.com

Про що сказав Іван Ступак:

  • Доказів наявності ядерної зброї в Білорусі зараз немає
  • Білоруська армія не має доступу до обслуговування боєголовок
  • Імовірність реального удару з боку Москви дорівнює нулю

Військовий експерт і ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що на даний момент немає доказів наявності ядерної зброї РФ на території Білорусі попри відповідні заяви Москви.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, що російська сторона неодноразово заявляла про перекидання ядерної зброї до Білорусі, проте підтверджень цим словам досі не надано.

За словами Ступака, ядерні боєголовки та ракети-носії зберігаються окремо, а доступ до них мають виключно фахівці 12-го Головного управління Міноборони РФ. Білоруські військові, як стверджує експерт, не беруть участі в обслуговуванні ядерної зброї та задіяні лише в забезпеченні зовнішньої безпеки та логістики.

Експерт також підкреслив, що наразі Білорусь не становить ядерної загрози для України. Він вважає, що застосування ядерної зброї не має практичного сенсу для Росії.

"Застосування ядерної зброї нічого не дасть Росії, у цьому немає сенсу", — підкреслив він.

Ступак нагадав, що у 2022 році російський лідер Володимир Путін переводив сили стратегічного призначення в режим підвищеної готовності, проте згодом ядерна риторика Кремля помітно ослабла. За даними західних дипломатів, на це міг вплинути лідер Сі Цзіньпін, який виступив проти використання ядерних погроз.

Типи ядерної зброї та зони ураження / Інфографіка: Главред ​

Ядерна зброя — лише засіб політичного тиску

На думку експерта, ядерна зброя залишається інструментом тиску, однак її застосування може призвести до непередбачуваних наслідків, зокрема для Європи та світової економіки.

"Ядерна зброя — це свого роду козир, який є в рукаві у кількох країн, але використовувати його ніхто не має права, тому що, по-перше, вона порушить усі правила гри, а, по-друге, неможливо передбачити, якими і для кого будуть наслідки, зокрема, куди понесеться радіоактивна хмара. Якщо раптом воно піде в бік Західної Європи, то там людей стане менше, купівельна спроможність європейців знизиться, що абсолютно не потрібно Китаю, адже він на цьому заробляє (у нього два ключові ринки – США і Західна Європа)", – пояснив Ступак.

Чи існує ризик ядерного удару

Експерт оцінив ймовірність використання Росією ядерної зброї як "нульову".

"Так, періодично Росія говорить про ядерний удар, переміщує ядерну зброю, однак ймовірність її використання дорівнює нулю. Хоча "ядерна дубина" завжди маячить десь на горизонті", – резюмував Ступак.

Ядерні загрози Росії - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін після Дня Перемоги 9 травня почав погрожувати світу ядерною зброєю.

Глава Кремля заявив про те, що завершуються роботи над двома системами з малими ядерними енергетичними установками — безпілотним підводним апаратом "Посейдон" і крилатою ракетою глобальної дальності "Буревісник".

"З 2025 року на бойове чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування "Орєшнік", який також може бути оснащений ядерними боєголовками", — сказав Путін.

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало назвав США головним геополітичним суперником Росії та не побоявся пригрозити Америці ядерною зброєю.

З 18 по 21 травня відбулися масштабні російсько-білоруські навчання з застосування ядерної зброї. Загалом до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу та багато техніки, зокрема авіацію й флот.

Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

