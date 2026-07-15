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РФ залишила важливі військові об'єкти в Арктиці без захисту ППО – ЗМІ

Віталій Кірсанов
15 липня 2026, 08:20оновлено 15 липня, 09:05
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Близько 60 відсотків російських систем ППО С-300 і С-400 було вивезено з місць, де вони розміщувалися до вторгнення в Україну у 2022 році.
Росія залишила важливі військові об’єкти в Арктиці без протиповітряної оборони
Росія залишила важливі військові об’єкти в Арктиці без протиповітряної оборони / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Кремль вивів системи С-300 і С-400 з кількох стратегічних об'єктів в Арктиці
  • ППО з’являються поруч із більш ймовірними цілями для атак українських дронів

Росія скорочує кількість засобів ППО в Арктиці, залишаючи основні військові об’єкти на крайній півночі без захисту, оскільки намагається захистити об’єкти в інших частинах країни від українських атак. Супутникові знімки показують, що Кремль вивів системи С-300 і С-400 з кількох стратегічних об’єктів у регіоні. Про це пише "Радіо Свобода".

Як зазначила Катажина Зіск, професорка Норвезького інституту оборонних досліджень, таке зникнення багатьох засобів ППО з крайньої півночі Росії є "зростаючою невідповідністю між цілями, які Росія повинна захищати, та наявними у неї пусковими установками, перехоплювачами та навченим персоналом".

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Це не означає, що російські стратегічні об’єкти на крайній півночі тепер повністю позбавлені прикриття ППО. Однак, за її словами, "це передбачає, що Росія не очікує великомасштабного нападу в регіоні й вважає, що може без особливого ризику зменшити захист там".

Так, за даними "Радіо Свобода", близько 60 відсотків російських систем ППО С-300 і С-400 було вивезено з місць, де вони розміщувалися до вторгнення в Україну у 2022 році. Підрозділи ППО в основному залишилися на своїх місцях навколо російських ядерних ракетних шахт та аеродромів стратегічних бомбардувальників.

Так, у районі авіабази "Рогачево" на архіпелазі Нова Земля з ракетної бази було виведено більшу частину засобів протиповітряної оборони.

Порівняння кількості транспортних засобів та споруд для зберігання ракет поблизу бази Рогачово, знятих у липні 2022 року та в серпні 2025 року
Порівняння кількості транспортних засобів та укріплень для зберігання ракет поблизу бази Рогачево, зняті в липні 2022 року та в серпні 2025 року / Фото: Google Earth / Радіо Свобода

У Северодвінську на Білому морі, де будуються та ремонтуються російські атомні підводні човни, кілька об’єктів, де системи ППО стояли десятиліттями, тепер залишилися без захисту. Супутникові знімки підтверджують, що близько двох десятків систем С-300 і С-400 зникли з явно спеціально побудованих місць по всьому місту.

Об'єкт ППО поблизу Северодвінська, з якого було демонтовано ракетні комплекси
Об’єкт ППО під Северодвінськом, з якого було демонтовано ракетні комплекси / Фото: Google Earth / Радіо "Свобода"

При цьому системи ППО, які зникають з Крайньої Півночі, з’являються поруч із більш ймовірними цілями для атак українських дронів.

Так, супутникові знімки показують, як на раніше порожньому полі біля Саратовського нафтопереробного заводу на південному заході Росії тепер розміщені системи залпового вогню. З початку 2025 року цей НПЗ неодноразово зазнавав ударів дронів.

Поле поблизу Саратовського нафтопереробного заводу
Поле поблизу Саратовського нафтопереробного заводу / Фото: Google Earth / Радіо Свобода

Зіск зазначає, що нинішній конфлікт демонструє, що "стаціонарні цілі вкрай вразливі для безпілотників", і поки що невідомо, чи призведе закінчення війни в Україні до того, що російські батареї ППО повернуться на колишні позиції. Можливо, Кремль створюватиме "більш розсіяну, багаторівневу модель" захисту.

Поле поблизу Саратовського нафтопереробного заводу
Поле біля Саратовського нафтопереробного заводу / Фото: Google Earth / Радіо Свобода

Як у РФ реагують на атаки України - думка аналітиків

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають зростання критики на адресу російської влади після недавніх атак безпілотників на Москву, що відбулися 18 червня.

На їхню думку, удари викликали помітний резонанс у російському інформаційному просторі, зокрема серед військових блогерів та прихильників війни, які дедалі частіше ставлять під сумнів ефективність системи ППО навколо столиці.

Один із військових блогерів навіть визнав, що наслідки атак виявилися відчутними, незважаючи на розгалужену систему протиповітряної оборони, проте згодом видалив свій допис після громадського резонансу. Інші ж закликають до термінового посилення ППО не тільки в районі Москви, а й на всій території РФ, підкреслюючи, що бойові дії фактично виходять за межі прикордонних регіонів.

Окремо експерти звертають увагу на критику російських державних ЗМІ, які, за словами блогерів, продовжують створювати образ повного контролю над ситуацією, тоді як мешканці столиці бачать реальні наслідки атак і роботу ППО.

Удари по Москві - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", агентство Reuters повідомило, що в результаті ударів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні були пошкоджені блоки переробки нафти. Втрата переробних потужностей стала наслідком серії ударів у регіоні. Зокрема, було пошкоджено установку АВТ-6 номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становило близько 47 % потужності первинної переробки заводу.

Інститут вивчення війни зазначив, що останні вибухи в Москві викликали внутрішню критику та невдоволення серед пропагандистів і мілблогерів. У низці публікацій та дописів мілблогери звинувачують Кремль у замовчуванні та брехні. Хвиля критики посилилася після вибухів 18 червня і супроводжувалася видаленням частини дописів у соцмережах.

OSINT-аналітик каналу Astra повідомив, що один із вибухів на Московському НПЗ міг статися внаслідок влучання ракети ППО. У відеоматеріалах та повідомленнях зазначається, що ракета ППО могла влучити в резервуар з паливом і спричинити вибух купола даху. На опублікованих кадрах видно, що купол резервуара підірвано.

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Що таке С-300

С-300 - це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 - противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

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