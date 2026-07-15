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Гаага чи пишні похорони: який фінал чекає на Путіна

Анна Ярославська
15 липня 2026, 12:14
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Доля російського диктатора Володимира Путіна може вирішитися всередині Кремля - його можуть усунути його ж соратники.
Путін, Кремль
Кремль може позбутися Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Про що сказав Олександр Сотник:

  • Імовірність усунення Путіна становить 70%
  • Еліти РФ можуть перекласти провину за війну на главу Кремля
  • Видача Путіна Гаазі малоймовірна

Оточення російського диктатора Володимира Путіна з високою ймовірністю може піти на його фізичне усунення, щоб зберегти власні позиції після зміни влади. Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

За його словами, російська політична система являє собою закриту групу людей із кримінальною логікою прийняття рішень.

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"Ці хлопці - це все-таки банда. І їхня кримінальна ментальність схилятиме шальки терезів у бік фізичної ліквідації. Втім, може переважити й інша чаша терезів, якщо вони вирішать, що живий Путін у Гаазі для них вигідніший", - припустив Сотник.

Найбільш імовірним сценарієм він вважає саме фізичну ліквідацію глави Кремля.

"Я б оцінив ймовірність так - 30 до 70, де з імовірністю 70% Путіна ліквідують фізично", - заявив Сотник.

Він вважає, що сховатися, як це траплялося з деякими диктаторами минулого, Путіну не вдасться.

На думку журналіста, сучасні технології унеможливлюють зникнення людини без сліду, а наявність біоматеріалів дозволяє ідентифікувати особу навіть за наявності двійників.

Сотник припустив, що після смерті Путіна російські еліти можуть спробувати повністю покласти відповідальність за війну на нього, подавши конфлікт як виключно "війну Путіна".

"Сховатися Путіну не вдасться. Або він стане "тушкою", і на нього чекають пишні похорони, а потім на цю могилу звалить усе лайно – мовляв, це була "війна Путіна", у всьому винен лише він. Ставлю на такий сценарій 70%: найімовірніше, Путіна ліквідують фізично", – припустив він.

При цьому експерт допускає й альтернативний сценарій. У цьому випадку оточення може спробувати використати Путіна як інструмент для переговорів із Заходом, розраховуючи отримати для себе м’якші умови в обмін на його видачу або участь у судовому процесі.

Втім, цей варіант, на думку Сотника, значно менш імовірний, ніж фізичне усунення російського лідера.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про те, яким чином оточення Путіна може його усунути:

Як усуватимуть Путіна - прогнози

Як писав Главред, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що українські спецслужби мають інформацію про місцеперебування Путіна. Його ліквідації заважає відсутність політичної доцільності, адже знищення особисто Путіна на даному етапі нічого принципово не змінить.

При цьому Ягун переконаний у тому, що залишки "російської імперії" потрібно розвалити як єдине державне утворення.

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає, що Путін опинився в ситуації, коли стає проблемою не тільки для Заходу, а й для власного оточення. При цьому всередині Кремля вже запущено процеси, які з часом можуть прискоритися, хоча передумов для негайного усунення глави РФ поки що немає.

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова вважає, що "ліквідувати Путіна найпростіше тим, хто його охороняє".

"Сьогодні це Мішустін, і він цілком міг би влаштувати багатьох як технічний перехідний виконувач обов’язків президента та виконувати роль тимчасового керівника на перехідний період. Зокрема, він цілком міг би стати тим, хто підпише певну угоду про перемир’я", - заявила Курносова.

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Про особу: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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