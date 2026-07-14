"Велика ймовірність": Трамп сказав, чи підпише законопроєкт про санкції проти РФ

Лідер США відповів на запитання щодо ймовірності ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії протягом найближчого тижня-двох.

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Трамп відповів, чи підпише він законопроєкт про санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Автор законопроєкту - Ліндсі Грем

До законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли"

Президент США Дональд Трамп припустив, що підпише законопроєкт про санкції проти Росії, ініціатором якого був нині покійний сенатор Ліндсі Грем. Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді.

Зокрема, лідер США відповів на запитання про ймовірність ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії протягом найближчого тижня-двох.

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"Вони серйозно над цим замислюються, і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", - зазначив Трамп.

Він додав, що до законопроєкту також будуть включені санкції проти Ірану та "Хезболли".

"Можливо, туди також додадуть Іран і "Хезболлу". Є велика ймовірність, що це буде зроблено", - сказав він.

Крім того, Трамп висловився щодо смерті сенатора Грема. За його словами, ФБР марнує свій час, якщо займається розслідуванням його смерті.

"Я б хотів, щоб він краще дбав про своє здоров’я. Але те, що сталося, насправді дуже важко з’ясувати. Я не бачу в цьому якихось злих намірів. Я знаю, що існує безліч теорій змови", - підкреслив президент США.

Законопроєкт про "пекельні санкції": що відомо

Законопроєкт було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після плідної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроєкту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - новини за темою:

Раніше "Главред" повідомляв, що країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом введення додаткових обмежень, зокрема в нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом'якшені для стабілізації глобального ринку, можуть поновитися вже найближчим часом.

Як повідомлялося, на саміті "Великої сімки" (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Про особу: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955 р., Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

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