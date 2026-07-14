Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Шанувальники звернули увагу на зовнішність Варум і на те, як вона змінилася.

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Анжеліка Варум з'явилася в новому образі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анжеліка Варум

Коротко:

Як зараз виглядає Варум

Що в ній змінилося

Популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну, змінилася до невпізнання.

Відповідні фото Агутін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Як зараз виглядає Анжеліка Варум / Фото Instagram/agutinleonid

На фото вони позують разом, і Варум виглядає зовсім інакше. Вона змінила колір волосся та зачіску. Користувачі відзначили, що вона сильно змінилася.

Як зараз виглядає Анжеліка Варум / Фото Instagram/agutinleonid

Зазначимо, що Варум - рідкісна гостя публічних заходів та світської хроніки. Вона періодично з’являється на концертах свого чоловіка, проте не веде активної концертної діяльності.

Як зараз виглядає Анжеліка Варум / Фото Instagram/agutinleonid

Анжеліка Варум про війну

З 2014 року відмовилася від відвідування окупованого Криму, щоб уникнути заборони на в’їзд в Україну та мати можливість відвідувати рідних у Львові.

Анжеліка Варум висловилася проти війни загалом, але при цьому не зазначила, що війну розв’язав Путін. 2 березня 2022 року співачка опублікувала антивоєнний допис у своєму Instagram російською та українською мовами. На тлі чорного квадрата - текст:

"Незалежно від результату поточних подій, ми семимильними кроками рухаємося прямо до пекла! Точніше, за загальнолюдськими мірками ми вже в пеклі! Хто винен, розсудять нащадки, якщо, звичайно, виживуть… Велике бачиться на відстані… Мої співчуття родинам загиблих. Моя вимога до лідерів обох країн - негайно сісти за наступний раунд переговорів! Без посередників! Це наша справа! Це життя наших громадян!" - написала Варум.

Разом із чоловіком Леонідом Агутіним виступила на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE на підтримку українських біженців.

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Про особу: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором у групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Песняри". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов у 2021-му. Артист записував його під час пандемії коронавірусу.

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