Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

Зеленський наголосив, що план РФ захопити Україну був розрахований на три дні, але це не вдалося і Україна є сильною державою.

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Виступ Зеленського до Дня Української Державності / колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяви Зеленського:

Україна виробляє 10 млн дронів і створює власну балістику

Київ працює над новими оборонними проєктами

Дрони вже б'ють по цілях в РФ майже за 2900 км

У середу, 15 липня, президент Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Української Державності у Києві. Під час виступу глава держави заявив про важливість збереження незалежності України, розвиток власного оборонного виробництва та подальшу боротьбу проти російської агресії.

Главред зібрав головні тези із виступу Володимира Зеленського.

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Створення антибалістичної системи Європи

Президент заявив, що Україна разом із європейськими партнерами працюватиме над створенням спільної антибалістичної системи, яка має захистити континент від ракетних загроз.

За його словами, Київ стане одним із ключових учасників цього проєкту, а не лише спостерігачем.

"Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, обʼєднавши всі європейські антибалістичні спроможності. Аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не навʼязували, як саме жити вільним людям у Європі. Аби життя людей в Україні й кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні", - наголосив він.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Україна виробляє 10 млн дронів на рік

Глава держави підкреслив, що Україна на сьогодні виробляє 10 млн дронів на рік, але це число може зрости і 20 млн.

"Я пам’ятаю як вперше озвучив публічно план держави: 1 млн дронів на рік. Було багато скепсису всюди: і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20", – сказав він під час виступу.

Створення української балістичної зброї

Зеленський також повідомив про важливі зміни у розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, вперше в історії незалежної України триває повноцінна робота над створенням власної балістичної зброї.

Глава держави зазначив, що українські далекобійні засоби ураження вже демонструють свою ефективність, дозволяючи Силам оборони завдавати ударів по цілях, які донедавна були недосяжними.

"Ми творимо саме ту державу, яка має достатньо сили й самоповаги, щоб водночас берегти свій спадок і втілювати амбітні плани. Україну, яка цінує минуле й повірила у власне майбутнє. Державу, яка не боїться слова "вперше". Вперше робить те, що донедавна могло бути лише мрією", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що розвиток власних ракетних технологій є частиною ширшої стратегії зміцнення української незалежності та обороноздатності.

Удари по російських НПЗ

Зеленський також відзначив успіхи українських далекобійних ударів по РФ, які нещодавно уразили Омський НПЗ на "історичній дистанції" - 2884 км.

"Україна вперше будує свою балістику і діпстрайки, і це не просто розробки, а це - реальна сила, яка вже працює, яка долає відстані, недосяжні раніше. 2884 кілометри - це відстань звідси до Омського НПЗ. Це просто історична дистанція , історична точність. Дякуємо всім, хто це зробив", - зауважив президент.

Він наголосив, що на відміну від Росії, яка воює з житловими будинками, школами, храмами, Україна б’є "по спонсорах Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей".

"Вже немає координат, які на території зла, були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії - відчули все це на собі. Не варто зазіхати на українську державність. Щодня бачимо ці результати, щодня бачимо таку влучність", - каже глава держави.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Головна ціль України

Зеленський зауважив, що головною ціллю України лишається мирне небо та курс на євроінтеграцію.

"Хтось каже, що із сучасними технологіями ми повертаємо Росію у Середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінні не порівняння і не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль - Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою та Україна та Європа без московської загрози", - сказав він.

Україна тримається, попри невтішні прогнози

Крім того, президент згадав про те, що держава, якій давали 72 години, тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни, яку Росія почала назвавши "СВО", аби принизити і показати українську слабкість і неспроможність.

Він наголосив, що російський план захопити Україну був розрахований на три дні, але це не вдалося і Україна є сильною державою.

"Ніби для цього достатньо просто якоїсь операції на якійсь там землі, що була начебто кимось подарованою. Сьогодні навіть російські державні пропагандисти визнають: Україна сильна держава, яку Росія не може здолати і не здолає. Держава, яка потрібна Європі. Держава, яка не чекає, а створює, яка не просить: яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості, унікальне безпекове та політичне партнерство", - підсумував Зеленський.

Співпраця із США та виготовлення ракет до Patriot

Окрему увагу президент приділив співпраці зі США у сфері виробництва озброєння.

За його словами, Україна наближається до укладення домовленостей, які дозволять виробляти ракети для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Якщо відповідне рішення буде ухвалене, Україна стане лише третьою країною у світі, яка матиме таку можливість. Цей крок суттєво посилить українську систему ППО та зміцнить оборонний потенціал усієї Європи.

"Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей. Я хочу подякувати президенту США за політичне рішення, яке вже є історичним і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. Дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло, і ракети до Patriot з маркуванням Made in Ukraine чимшвидше стануть реальністю, яка наближатиме безпеку і перемогу життя в Україні", - сказав Зеленський.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні – думка експерта

Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з'явитися не раніше ніж через рік-півтора.

За його словами, терміни залежать від того, на виробництво яких саме ракет буде отримано ліцензію.

"Виробництво дуже високотехнологічне. По-перше, ми не знаємо, яких саме ракет. Ракети існують двох поколінь: PАС 2, PАС 3. Вони відрізняються принциповою відмінністю. PАС 2 на борту немає радара і ціль треба підсвічувати радаром. PAC-3 використовують інший принцип роботи. Вони можуть отримувати координати цілі від радара, після чого самостійно супроводжувати її завдяки власній радіолокаційній системі", - розповів він.

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Про персону: Павло Нарожний Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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