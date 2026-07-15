Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Наразі терміни можливого ракетного удару не уточнюються.

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Сім літаків Ту-22М3 готові до застосування / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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РФ посилила угруповання стратегічної авіації

У бойовій готовності перебувають сім Ту-22М3

Південні області перебувають під підвищеною загрозою

Країна-агресор Росія перекинула сім ракетоносіїв. Найбільша загроза ракетного удару, за даними моніторингу, зберігається для Одеси та півдня України.

У середу, 15 липня, моніторинговий канал єРадар повідомив, що чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 вилетіли з аеродрому "Оленя" і прямують до аеродрому "Енгельс".

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Днем раніше ще два літаки Ту-22М3 були перебазовані на аеродром "Дягілево".

За оцінками моніторингових ресурсів, наразі у розпорядженні РФ перебувають сім готових до бойового застосування ракетоносців Ту-22М3.

Експерти зазначають, що найбільша загроза у разі застосування цієї авіації зберігається для Одеси та інших південних регіонів України.

Ту-22М3 - це дальні надзвукові бомбардувальники, які Росія використовує, зокрема, для запуску крилатих ракет по території України.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, увечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи. У місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею було пошкоджено та вибито вікна.

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинули три людини, ще щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей

Загалом комбінована ракетно-дронова атака на Одеську область триває вже п’яту добу поспіль.

Чому тривога через балістику лунає вже після удару: відповідь експерта

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

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