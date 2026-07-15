Червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України — ООН

Червень став найважчим місяцем для цивільного населення України з весни 2022 року.

https://glavred.net/ukraine/iyun-stal-samym-smertonosnym-mesyacem-dlya-grazhdanskogo-naseleniya-ukrainy-oon-10780715.html Посилання скопійоване

Червень став найкривавішим місяцем для України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Протягом червня загинули щонайменше 293 цивільних особи

У липні інтенсивність російських ударів зберігається

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак, пише CNN.

За інформацією місії, протягом червня загинули щонайменше 293 цивільних особи. З початку 2026 року загальна кількість жертв серед мирного населення наблизилася до 1 400. Це на 37% перевищує показник за аналогічний період минулого року і більш ніж удвічі перевищує показник за той самий період 2024 року.

відео дня

В ООН зазначають, що зростання кількості загиблих значною мірою пов’язане з ударами російських балістичних ракет великої дальності по житлових кварталах у Дніпрі, Одесі та Києві.

Крім того, з січня по червень кількість жертв серед цивільного населення внаслідок застосування далекобійної зброї зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

При цьому в населених пунктах, розташованих поблизу лінії фронту, основною причиною загибелі та поранень мирних жителів у 2026 році стали безпілотники з малим радіусом дії.

Голова Управління з прав людини та навколишнього середовища Даніель Белл наголосила, що дрони становлять небезпеку навіть під час звичайних повсякденних занять. За її словами, люди піддаються атакам, коли йдуть за покупками, вигулюють домашніх тварин, їздять на велосипеді або працюють на присадибних ділянках.

У липні інтенсивність російських ударів зберігається. За даними CNN, що ґрунтуються на інформації місцевих органів влади, за першу половину місяця в Україні загинули щонайменше 240 мирних жителів, ще 1 904 особи отримали поранення.

Удари по Україні - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов говорив про ставку Росії на масові та перевірені ракетні засоби, зокрема балістичні ракети "Іскандер", як основний елемент ракетної програми супротивника. За його оцінкою, у розпорядженні Росії перебуває кілька сотень балістичних ракет, а виробництво "Іскандерів" становить 60–70 одиниць на місяць.

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін заявив про плани відповісти на удари України значно потужнішими ударами. Він також визнав наявність певних проблем із паливом у Росії та повідомив про роботу над новою системою постачання палива до тимчасово окупованого Криму.

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому класичні засоби протидії виявляються неефективними проти нових реактивних дронів. За його словами, реактивні БПЛА можуть розганятися до 500 км/год і за цим показником наближаються до крилатих ракет. Ігнат зазначив, що такі дрони іноді можуть бути збиті лише винищувачами, зенітними ракетними військами та окремими засобами ППО, і що загалом Сили оборони збивають близько 90% ворожих безпілотників.

Читайте також:

Що відомо про ООН? Організація Об'єднаних Націй (ООН) - глобальна міжнародна організація, заснована в 1945 році. Декларованою метою діяльності організації є підтримка та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співпраці між державами світу. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. Організація має офіси в Женеві, Відні, Найробі та Гаазі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред