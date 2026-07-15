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"Я не затятий холостяк": 54-річний співак-воїн розповів, чому не створив сім’ю

Віталій Кірсанов
15 липня 2026, 14:50
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Олександр Положинський вперше за довгий час заговорив про своє особисте життя.
54-річний співак-воїн розповів, чому досі не створив сім’ю
54-річний співак-воїн розповів, чому досі не створив сім’ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Коротко:

  • Головним пріоритетом для Положинського залишається військова служба
  • Олександр не виключає можливості колись одружитися

Український музикант, військовослужбовець і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський вперше за довгий час відверто висловився про своє особисте життя в програмі "Ранок у великому місті".

Артист, якому зараз 54 роки, зізнався, що ніколи не перебував у офіційному шлюбі.

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За його словами, у нинішніх умовах головним пріоритетом для нього залишається військова служба, тому питання особистого життя відійшли на другий план.

Положинський зазначив, що зараз повністю зосереджений на виконанні своїх обов’язків і не ставить перед собою мети активно шукати стосунків. Тому створення сім’ї поки що не входить до числа його найближчих планів.

"Я не те, що затятий холостяк. Так життя складається. Зараз, коли ти в армії, якось взагалі не до цього. Самому легше. Ви ж знаєте, що військовослужбовці у нас не найбільш забезпечені люди", - підкреслив музикант.

Олександр додав, що не виключає можливості колись одружитися. Про свої плани він сказав так: "Я вже, мабуть, не в тому віці, коли раптом може накрити шалене кохання. Я не зарікаюся, але поки цього кохання немає. Я не в пошуку, не в статусі "шукаю дружину".

До речі, Положинському неодноразово приписували романи з відомими співачками, наприклад, з артисткою Bazhana. Однак він не підтверджував цю інформацію.

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Раніше Главред повідомляв, що популярний український артист Артем Пивоваров, який завжди приховував свої романтичні стосунки, втратив статус завидного холостяка. Згідно з інформацією від блогера Богдана Беспалова, співак таємно одружився з Дашею Чередниченко.

Українська співачка Тіна Кароль вперше публічно поділилася своїм ставленням до теми можливої мобілізації сина. Артистка зізналася, що остаточне рішення завжди залишатиметься за самим Веніаміном.

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Про особу: Олександр Положинський

Олександр Євгенович Положинський (нар. 28 травня 1972 р., Луцьк, Волинська область, Українська РСР, СРСР) - український співак і шоумен, колишній лідер українського гурту "Тартак", проєкту "Був’є" (2014), проєкту "Ол. Ів.’є" (2019), повідомляє "Вікіпедія".

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