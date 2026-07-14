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У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

Юрій Берендій
14 липня 2026, 21:47оновлено 14 липня, 22:41
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Глава МЗС Росії заявив, що Європа та Київ намагаються відвести Вашингтон від домовленостей на Алясці.

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України
Лавров звинуватив Європу у зриві домовленостей Росії та США щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

  • Лавров звинуватив Європу у зриві угод Росії та США
  • Дії ЗСУ в Азовському морі назвав "чистим тероризмом"
  • Глава МЗС РФ нагадав умови Путіна від червня 2024 року

Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив європейські країни у спробах зірвати домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання в Україні, а дії українських військових в Азовському морі назвав "чистим тероризмом". Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Чаду Абдулає Сабре Фадулом, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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"Ми поділилися з нашими колегами оцінками останніх подій навколо "української кризи" (так в Кремлі назвали повномасштабне вторгнення РФ до України, яке триває з 2022 року, - ред.) , навколо тих чергових ігор, які затівають європейці, намагаючись підірвати існуючі домовленості між Російською Федерацією та Сполученими Штатами", - цинічно заявив Лавров.

Поплічник Путіна також нагадав про попередні заяви президента Росії щодо можливого силового сценарію.

"Путін неодноразово наголошував, що якщо домовленості не виконуються, ми знаємо, як досягти тих цілей, які були чітко визначені в червні 2024 року в його виступі тут, у міністерстві закордонних справ", - сказав він, не уточнивши про які саме умови йдеться.

За словами глави МЗС, майже рік тому Росія та США начебто фактично уклали угоду щодо врегулювання на основі американської схеми, представленої під час зустрічі на Алясці. Європейські країни та Україна, які не брали участі у цих перемовинах, за його словами, доклали зусиль, аби переконати Вашингтон відмовитися від досягнутих домовленостей.

"Європа та Україна сказали: ми не брали участі, нас це не стосується. І зараз вони зробили все, щоб США спробували відвести вбік", - сказав Лавров.

Позицію американського президента щодо цих спроб міністр охарактеризував як стриману. Дональд Трамп, за словами Лаврова, публічно не коментує тиск з боку європейців і не заявляв про припинення дії домовленостей, досягнутих на Алясці.

"А ось європейці, "український режим" (так в країні-агресорці РФ називають законно обрану українську владу, - ред.) публічно заявили, що (так звані, - ред.) "аляскинські домовленості" мертві, і ми їх поховали. Тому я не можу судити, як США ставитимуться до тієї чи іншої укладеної домовленості, але я розумію, що там є складнощі, там є певні політичні проблеми, без цього не обійтися", - підкреслив глава МЗС.

Лавров назвав дії України в морі "тероризмом"

Окремо міністр торкнувся теми морських операцій української сторони, звинувативши Київ у діях, що виходять за межі звичайного протистояння в зоні бойових дій.

"Це вже навіть не піратство, чим займається український режим. Пірати хоча б грабують і собі забирають. А тут ні собі, ні людям. Просто завдати шкоди, залякати. Чистий тероризм, який проявляється не тільки в Азовському та Чорному морях, але й, до речі, на Африканському континенті", - заявив Лавров, оминаючи згадки терористичних ударів росіян по цивільних будинках цивільних українців ракетами, дронами та авіабомбами.

За його словами, у прагненні завдати Москві максимальної шкоди українська сторона нібито готова вступати в союзи з будь-якими силами, включно з екстремістськими угрупованнями в Африці.

Які умови виставив Путін Україні в 2024 році

Згадка Лаврова про виступ Путіна від червня 2024 року відсилає до так званих "умов" припинення війни, які тоді фактично мали форму ультиматуму. Президент Росії озвучив їх під час зустрічі з керівництвом МЗС у Москві 14 червня 2024 року.

Серед головних вимог тоді фігурували повне виведення українських військ з частково окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова України від курсу на вступ до НАТО, а також так звані "демілітаризація" і "денацифікація" - терміни, зміст яких Кремль так і не деталізував.

Окремими пунктами були "забезпечення прав" російськомовного населення, визнання анексованих територій частиною Росії та скасування західних санкцій.

Президент України Володимир Зеленський тоді відкинув ці вимоги, назвавши їх ультиматумом, а не основою для перемовин, і наголосив, що Москва намагається нав'язати Україні капітуляцію.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Які два сценарії залишились в оточення Путіна - коментар політолога

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, а також інформація про можливість ліцензійного виробництва ракет для Patriot викликали в Росії помітне розчарування. Водночас, на його думку, саме така реакція може підштовхнути Кремль до нової ескалації.

За словами експерта, насамперед це посилює позиції прихильників продовження війни в російському керівництві, які виступають проти будь-яких домовленостей зі США. Саме вони, вважає Фесенко, можуть переконувати Володимира Путіна повністю відмовитися від переговорів із Дональдом Трампом.

Політолог також зауважив, що нинішня ситуація виглядає позитивною для України, однак водночас вона зміцнює позиції тих сил у Росії, які виступають за подальше загострення війни, а не за її завершення.

На його думку, одним із можливих сценаріїв є рішення Москви посилити військовий тиск, вважаючи, що в умовах розвитку подій саме ескалація може стати відповіддю.

Водночас Фесенко припускає, що всередині російської влади може сформуватися й інша позиція. Частина представників керівництва може дійти висновку, що навіть за участю Трампа війна зайшла в глухий кут, а отже, варто шукати шляхів до її завершення. Експерт наголосив, що реакція російських еліт на нинішню ситуацію залишається неоднозначною, а питання щодо можливостей подальшого нарощування військового тиску залишається відкритим.

"Можливості для ескалації, на жаль, ще є. Найпростіший і найреалістичніший сценарій, який, найімовірніше, Кремль застосує, хоча й в обмежених масштабах, - це масова мобілізація", - підсумував Фесенко.

Війна РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський провів успішні переговори з Дональдом Трампом. Заяви лідерів підкреслили зміну ставлення Трампа до України та її ударних можливостей. Ззаначається, що Трамп регулярно ознайомлюється з закритими розвідувальними звітами про нові можливості українських сил.

Експерти FOX News звернули увагу на наслідки ударів по нафтопереробних підприємствах РФ для внутрішнього ринку палива. Аналітики вказали yf перебої в постачаннях окремих регіонів. У публікації зазначається, що ППО РФ не здатна одночасно надійно прикрити всі НПЗ.

До цього, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін повідомляв про намір посилити відповіді на удари по російській території. Також Путін визнав наявність проблем з постачанням нафтопродуктів і роботу над новою системою доставки пального до Криму.

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Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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