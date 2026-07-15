Два мільйони доларів: мільярдерка з Індії продемонструвала найрідкіснішу сумку у світі

Іша Амбані позичила сумочку у своєї матері, яка має вражаючу колекцію.

https://glavred.net/starnews/2-milliona-dollarov-millionersha-iz-indii-vygulyala-redchayshuyu-sumku-v-mire-10780748.html Посилання скопійоване

Мільйонерка продемонструвала дорогу сумку / Колаж Главред, фото Instagram/ishaambani

Коротко:

Як виглядає найдорожча сумочка у світі

Як виглядала дочка мільярдера

Мільярдерка Іша Амбані продемонструвала найдорожчу сумку Birkin в історії, з'явившись з нею на Тижні високої моди в Парижі. Про це пише Hello.

Дочка Мукеша Амбані відвідала показ Рахула Мішри, де її сфотографували з сумкою Birkin Sac Bijou. За даними Privé Porter і Sotheby's, вартість сумки оцінюється приблизно в 2 мільйони доларів - що робить її однією з найдорожчих моделей бренду.

відео дня

Дочка мільярдера продемонструвала надзвичайно дорогий аксесуар / Фото: скріншот з Instagram/ishaambani

Міні-сумочка, що входить до колекції Haute Bijouterie, розроблену П'єром Харді, виготовлена з 18-каратного білого золота та вручну інкрустована 3025 діамантами огранки "бриліант" загальною вагою понад 111 каратів. Діаманти круглої огранки, закріплені в оправі, з’єднані між собою та прикрашені на клапані білою золотою обробкою з ефектом крокодилової шкіри. Висота сумочки становить усього кілька дюймів, і насправді вона належить матері Іші.

Що стосується її вбрання, то 34-річна дівчина виглядала приголомшливо в сірій сукні з вирізом у формі бандо та елегантними рюшами. Корсетний ліф був прикрашений вигадливими коштовностями та мерехтливими паєтками, а спідниця мала тонкий ефект омбре. Вона доповнила образ відповідною шаллю, накинутою на плечі, щоб додати їй ще більше розкоші.

Дочка мільярдера продемонструвала надзвичайно дорогий аксесуар / Фото: скріншот з Instagram/ishaambani

З аксесуарів Іша обрала пару прикрашених дорогоцінними каменями туфель на підборах з відкритим носком та серію прикрас Lorraine Schwartz. У її кольє була одна 30-каратна діамантова крапля огранки "кушон" вагою 40 каратів. Воно ідеально поєднувалося з її сережками-гвіздками з діамантами грушоподібної форми та каблучкою з діамантом овальної огранки вагою 7 каратів.

Розкішні локони зірки були зачесані назад у елегантну гладку зачіску, а її макіяж випромінював м’який гламур завдяки димчастим очам, бронзовим щокам і тілесним губам.

Іша - дочка індійського бізнесмена Мукеша Амбані. Він є головою та керуючим директором Reliance Industries, найбільшої публічної компанії Індії. Станом на червень 2026 року він посідав 22-ге місце у списку найбагатших людей Азії та світу зі статком у 91,8 мільярда доларів США. Він одружений з Нітою Амбані, і у пари троє дітей - близнюки Акаш та Іша, які народилися 1991 року, та молодший син Анант, який народився 1995 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну, змінилася до невпізнання.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася деякими фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.

Вас також може зацікавити:

Чому сумки Hermes Birkin такі дорогі Сумки Hermès Birkin давно вважаються найвищим символом статусу, синонімом багатства та ексклюзивності. Їх не тільки неймовірно складно придбати безпосередньо у бренду, але й для тих, кому це не вдається в роздрібній торгівлі, ціни на вторинному ринку можуть бути захмарними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред